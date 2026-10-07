‘Mitraydor’ sa negosyo, gipusil

Samdan ang Jordanian national sa iyang paa human gipusil sa iyang kaubang drayber niadtong alas 9 sa gabii, Martes, Oktubre 6, 2026, sa Purok Tugas, Sityo Sambag, Barangay Tuyan, Dakbayan sa Naga.
Giila ang biktima nga si Malek, 29, kinsa nakaangkon og samad pinusilan sa batiis.
Samtang nadakpan sa hot pursuit sa kapulisan ang gitumbok nga suspek niadtong alas 2:30 sa kaadlawon Miyerkules, Oktubre 7 sa Barangay Pakigne, Lungsod sa Minglanilla.
Giila ang suspek nga si Vin, 22, drayber, taga Zamboanga City, kasamtangan nagpuyo sa Naga City.
Gipangita pa sa kapulisan ang giingo’ng amo sa duruha nga taga Barangay Guadalupe, Siyudad sa Sugbo.
Matod ni Police Master Sgt. Aristeo Tampus, imbestigador sa Naga City Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu, posible’ng may kalabutan ang pagduda ang maong Jordanian national giingo’ng “police asset” nga gituohan maoy mohatag og tip sa mga operatiba sa negosyo sa iyang amo.
Si Malek ug suspek pulos mga drayber nga nagtrabaho sa usa ka negosyante nga adunay tinuohan nga Islam.
Matod ni Tampus, nagkaaslom ang relasyon ni Malek ug sa ilang amo human sa ilang giingo’ng negosyo nga smuggled nga sigarilyo nga grabe’ng alkanse gumikan sa pagkasakmit sa himuong check point.
“Gipasanginlan lagi daw nila ning biktima nga ‘asset’ unya adunay mga nangawala nga gituohan nga gikawat sa biktima,” dugang ni Tampus.
Apan hugtano’ng gipanghimakak sa biktima ang maong pasangil.
Alas 6 sa gabii niadtong Martes, giingo'ng gitabangan sa amo ug Vin sa pagkulata ang maong langyaw.
Wala pa matagbaw ang suspek, gibalikan ang biktima alas 9 sa gabii.
Gipugos sa suspek ang biktima nga mokuyog kaniya ngadto sa Dakbayan sa Sugbo tungod kay gipatawag sila sa ilang amo.
Apan namalibad ang biktima ug nagkalalis sila sa suspek.
Sa dihang nitalikod ang biktima, gipusil siya ni Vin tumong sa batii dayon sibat.
Matod ni Tampus, aron madakpan gikontak ang suspek sa iyang inahan aron magkita sila sa Barangay Pakigne, Minglanilla.
Wala masayod si Vin nga mga polis na diay ang nisugat kaniya, hinungdan nga nadakpan.
Wala na narekober sa kapulisan ang armas nga gigamit sa pagpamusil.
Matod ni Tampus, giandam na sa kapulisan ang kasong frustrated murder batok sa suspek ug sa amo niini. / GPL