Mitubag sa sugo sa lawas, patay

Usa ka 56-anyos nga lalaki nga matod pa adunay gihambin nga sakit ang gituohang giatake samtang nalibang sa kalibunan.
Patay na nga napalgan ang biktima nga si Neil Villaceran Ygay sa alas 6 sa buntag, Martes, Nobiyembre 25, 2025, sa Sityo Purit, Barangay Cabitoonan, Dakbayan sa Toledo.
Sa imbestigayon sa Toledo Police Station, nasayran nga ang manghod sa biktima nga si Dante Villaceran Ygay, maoy nakakita kaniya.
Si Dante nibutyag sa kapulisan nga nanglawog siya sa ilang binuhing baka dihang nakit-an niya iyang maguwang nga naghayang sa kasagbutan.
Nahubo na ang short niini samtang anaa sa iyang tupad ang iyang hugaw.
Ang lugar sa nahitabuan adunay gilay-on nga 100 meters gikan sa ilang panimalay.
Gibutyag ni Dante nga katapusang nakit-an iyang maguwang alas 4 sa hapon sa Lunes Nobiyembre 24, 2025, nga nibiya sa ilang panimalay.
Gibutyag niini sa kapulisan nga ang iyang maguwang 15 ka tuig na nga nag-antos sa mental disorder.
Gani gitugotan na lang sab sa ilang kabanay nga molakaw bisan asa.
Wala isalikway sa kapulisan ang posibilidad nga giatake ang biktima samtang nitubag sa sugo sa iyang lawas.
Walay nakitang timailhan ang kapulisan nga adunay foul play.
Gisugyot nila nga ipaubos sa autopsy ang biktima aron masuta kon unsa gyuy namatyan niini. / GPL