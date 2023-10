‘Mitulis’ sa coffee shop naklaro kaayo sa CCTV

Nipasalig ang ginikanan sa duha ka suspetsadong mga tulisan ngadto sa kapulisan nga ilang itahan ang ilang anak aron manubag sa gihimo niini.

Atol niining pagsuwat, gipangita pa sa Mabolo Police Station ang duha ka mga suspek sa pagtulis sa coffee shop sa Salinas Drive, Barangay Lahug, Cebu City nga nakuha sa CCTV camera sa maong tindahan.

Ang pagpanulis nahitabo niadtong Lunes sa alas 9 sa gabii, Oktubre 30, samtang busy ang kadaghanan sa inihapay sa mga balota sa mga kandidato sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections.

Nailhan ang mga suspek pinaagi sa klaro nga kuha sa CCTV camera sa tindahan, usa niini mao si Arvin Benedict Malolot nga nagtion og armas ngadto sa mga biktima, taga Purok 4, Barangay Kamputhaw.

Laing suspek mao si Jiovanie Lagahit, alyas Banban, taga Gorordo Avenue, eskina Sudlon, Barangay Lahug ug ang drayber sa motorsiklo nga ilang gisakyan sa pagsibat nga si Cyrus Rallos.

Una nilang gitulis ang usa ka lalaki nga mopalit unta og kape apan wala pa siya makakuha sa iyang order, gitiunan na siya og armas ug gimandoan nga ihatag ang iyang cellular phone ug bag.

Gisunod og tion ang tindera/barista sa maong tindahan kinsa way nahimo, nihatag sa halin nga P1,000, dayon ningsibat ang mga suspek sakay sa nagpaabot nga motorsiklo.

Matod ni Police Lt. Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office, nga dali nga giadto sa mga polis sa Mabolo Police Station ang balay sa mga suspek sa pagpangulo ni Police Major Irano Regidor apan wa sila didto.

Apan nipasalig ang mga gini­kanan sa mga suspek nga ila ki­ning i-surrender aron mapanu­bag sa ilang salaod nga nahimo.

“Per information gikan sa atong station commander sa Mabolo, the family has already reached out, ilahang i-surrender kining mga suspetsado but inspite that, wala ta niundang, wala ta misalig niana kay naa tay operation nga gibuhat nga ato gyud ni madakpan nga mga suspetsadoha kay base sa atong mga information, medyo daghan na sad nig mga involvement,” sumala pa ni Rafter.

Dili lang ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo ang nangita sa tulo, sanglit miapil na ang laing units sa kapulisan sama sa Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit ug Police Regional Office 7.