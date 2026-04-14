Mitulis sa inahan, anak sikop

Nadakpan na sa kapulisan ang usa sa duha ka mga tulisan nga nibiktima sa usa ka 14-anyos nga batang lalaki ug sa iyang inahan nga usa ka Barangay Health Worker (BHW) sa Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay.
Ang pagpanulis nahitabo niadtong Abril 11, 2026, pasado alas 4:00 sa kadlawon.
Base sa Facebook page ni Mayor Samsam Gullas, ang suspek nadakpan niadtong Dominggo, Abril 12, mga alas 3:00 sa hapon pinaagi sa hot pursuit nga gipangulohan ni Lt. Col. Homobuno Sayon, ang hepe sa kapulisan sa Talisay.
Nailhan ang dinakpan nga si Andrew Abellana, 36, lumolupyo sa Upper Guyabano, Barangay Candulawan.
Si Abellana mao ang backrider sa motor ug ang giingong nibunlot sa tablet sa bata samtang ang drayber sa motor nga giila lang
sa alyas nga “AJ” nagpabiling gawasnon ug padayon pang gipangita sa mga awtoridad.
Kahinumdoman nga atol sa hitabo, nanilhig sa daplin sa karsada ang inahan nga si Milgrace Galido, 45, samtang ang iyang anak naglingkod sa duol ug naggamit sa tablet aron kuhaan og litrato ang iyang mama para sa report sa barangay.
Sa dihang niabot ang mga suspek ug nisuway og bunlot sa tablet, maisugon nga gibukbok ni Milgrace og silhig ang mga tulisan.
Apan wala niatras ang mga kawatan, gisundan hinuon ang inahan ug anak dayon gipanunggab gamit ang ice pick una pa malampusong nakuha ang maong gadget.
Nagpasalamat ang mayor sa dinaliang aksiyon sa kapulisan ug nihatag og seryosong pahimangno sa mga kriminal.
“To these individuals, you are not welcome here. If you commit a crime in our city, rest assured, you will be arrested. Our eyes are open, and we are always watching.”
Sa pagkakaron, anaa na sa luwas nga kahimtang ang inahan ug anak, apan giangkon nila nga nagpabilin ang trauma ug kabalaka nga basin balikan sila sa laing suspek. / JDG