Mitulis sa nursing student nasubay sa CCTV, sikop

Nadakpan sa mga sakop sa Abellana Police Station ang duha ka notadong tulisan human gitulis ang babaye’ng nursing student sa Asuncion Street, Barangay Sambag 2, Dakbayan sa Sugbo niadtong alas 2:30 sa kaadlawon sa Martes, Septiyembre 8, 2026.
Giila ang mga nadakpan nga sila si alyas Mar, 28, construction worker; ug Fred, 39, e-bike driver nga parehong taga Balagtas Street, Barangay Pahina Central, Cebu City.
Base sa imbestigasyon, gikan nikaon ang biktima nga giilang si Joy, 21, sa usa ka fast-food chain sa Osmeña Boulevard ug nagbaktas pauli sa iyang boarding house samtang nag-cellphone.
Pag-abot sa maong dapit, giduol siya og motorsiklo nga sakay ang duha ka lalaki ug kalit giilog ang iyang telepono.
“Kalit nila nga gikuha ang akong phone tapos wala dayon sila nilakaw, nanghadlok pa sila nako nga dili kuno ko mosyagit,” matod ni Joy kinsa nakasinati og grabeng trauma ug nahadlok nang mogawas sa balay tungod sa hitabo.
Gihulga siya ug giilog ang iyang cellphone sa wala pa mosibat ang mga suspek. Dali nga niresponde ang kapulisan apan wala na maabti ang mga suspek.
Gisubay na sa kapulisan ang mga closed-circuit television (CCTV) camera footage gikan sa crime scene hangtod sa dapit diin sila nilayas.
Matod ni Police Lieutenant Milo Bonjoc, deputy station commander sa Abellana Police Station, nasundan nila ang dagan sa mga suspek hangtod sa Balagtas Street diin nakita sa CCTV nga nagtangtang sa ilang helmet ug facemask.
Gilusad dayon ang hot-pursuit operation ug nasikop ang duha alas 9:20 sa gabii sa samang adlaw.
Nabawi sa kapulisan ang kinawat nga cellphone nga giingong giprenda na sa mga suspek, lakip ang motorsiklo nga gigamit sa pagpanulis, duha ka jacket, ug ang helmet. Positibo sab nga gitudlo sa biktima ang duha sa detention facility.
Atol sa imbestigasyon, giangkon sa mga suspek ang krimen.
Depensa ni Mar nalambigit sila sa pagpanulis aron lang makakuwarta para ipalit og gidiling drugas human siya nakainom ug nagkalalis sa iyang kapikas.
Nasuta sab nga si Fred adunay kaso sa ilegal nga drugas ug bag-o pa lang nakagawas sa bilanggoan.
Nanawagan ang kapulisan sa uban pang biktima sa nahisgutang mga tulisan nga modangop sa estasyon aron makapasaka og dugang kaso batok kanila. / AYB