Miulbo nga gasolito hinungdan sa sunog sa Brgy. Labangon

Naangol ang usa ka food delivery rider human nibuto ang gasolito samtang nagluto siya og pamahaw, nga maoy hinungdan sa sunog nga niugdaw sa usa ka boarding house sa Balaga Drive, Sityo Cecalco, Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo, alas 6:00 sa buntag niadtong Huwebes, Hulyo 9, 2026.
Giisa sa Bureau of Fire Protection (BFP) ngadto sa first alarm ang sunog nga nahitabo alas 7:51 sa buntag.
Giila ang biktima nga si Christopher Litegio, 34, usa ka food delivery rider, nag-abang sa maong dapit.
Nakaangkon si Litegio og mga paso sa nawong ug nasunog sab ang iyang buhok.
Matod niya atol sa pakighinabi sa Superbalita Cebu, nga samtang siya nagluto, kalit nibuto ang gasolito ug dali’ng nikatap ang kalayo.
Gisuwayan sa mga nagpuyo og pawong ang kalayo apan tungod sa grabe’ng pagsilaob, wala na matabang.
Daling niresponde si Kapitan Derick Yap sa Brgy. Labangon aron magtunol og dinalian nga tabang sa mga nabiktima ug mapasalamaton sa kabomberohan nga wala makakatap sa ubang panimalay ang maong sunog.
Sa kinatibuk-an, moabot sa pito ka pamilya o 34 ka indibidwal nga temporayong napasilong sa Labangon gym ug gibanabana nga moabot ngadto sa P225,000 ang danyos sa maong sunog. / GPL