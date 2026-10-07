Miunay og kawat sa manok igtatari sa silingan, dakpan

Nadakpan ang usa ka 27-anyos nga ulitawo nga niunay og kawat sa manok nga igtatari sa iyang silingan alas 5 sa hapon niadtong Lunes, Oktubre 5, 2026, sa Purok 5, Sityo Santo Niño, Barangay Sabang, Dakbayan sa Danao.
Giila ang suspek nga si Rheane Atay Andos, residente sa Purok 1, Barangay Sabang, Danao City.
Si Maximo Fat Villarin, 55, minyo, drayber, residente sa Purok 5, Sityo Santo Niño, maoy nakadakop sa suspek pinaagi sa citizens’ arrest.
Narekober gikan sa posisyon ni Andos ang usa ka pulang manok nga gibanabanang nagkantidad og P2,500.
Base sa imbestigasyon sa Danao City Police Station, usa ka silingan ang nakakita kang Andos nga nikuha sa manok.
Gipahibawo dayon sa maong silingan ang biktima ug nangayo og tabang sa ubang mga residente.
Gigukod nila ang suspek ug naabtan nga nagbitbit sa manok nga gikawat, hinungdan nga ilang gisikop.
Gi-turn over dayon nila si Andos sa kapulisan sa Danao City. / GPL