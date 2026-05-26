Miuwang sa away napusilan-patay

Patay na'ng nadangat sa tambalanan ang usa ka 56-anyos nga mag-uuma human napusilan samtang niuwang sa nag-away niyang mga silingan sa Sityo Kadoldolan, Brgy. General Climaco, Dakbayan sa Toledo niadtong Dominggo, alas 5:30 sa hapon, Mayo 24, 2026.
Giila sa kapulisan ang biktima nga si Juan Engaling, minyo, residente sa Sityo New Bucao sa maong baranggay.
Nakaangkon og samad pinusilan sa iyang buko-buko ang biktima hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon.
Giila sab ang suspek nga si Eduardo Macapas Abadiano, 47, construction worker ug residente gihapon sa maong dapit.
Sa wala pa ang pagpamusil, ang biktima nga si Engaling nakigtagay sa iyang silingan nga si Saniboy Rabago, usa sab ka construction worker.
Natayming nga niagi sa dapit ang suspek nga si Abadiano nga duna nay daang away ni Rabago. Nakainom na sab ang suspek niadtong higayona.
Sa dihang nakit-an sa suspek si Rabago, kalit lang kining nibunot sa iyang gidalang armas. Depensa sa iyang kaugalingon, gisumbag dayon ni Rabago ang suspek.
Tungod kay nakita ni Engaling nga nagdako ang kagubot, nipatunga siya aron buwagon ug moundang ang duha.
Apan sa pagpatunga sa biktima, dungan sab ang pagkablit sa suspek sa gatilyo sa iyang armas.
Imbes nga si Rabago ang maigo, si Engaling maoy naigo sa iyang buko-buko ug gidala dayon sa tambalanan apan gideklarar siya nga Dead on Arrival (DOA). / GPL