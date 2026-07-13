Miyarok og 1 ka botelya nga beer, patay

Wala na makabangon ang usa ka 51-anyos nga ulitawo samtang naglingkod daplin sa dalan niadtong Dominggo sa buntag, Hulyo 12, 2026, sa F. Jaca Street, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima giila nga si Cesar Abuel, residente sa Sityo Isa sa maong barangay.
Sumala sa mga nakaila sa biktima, nakit-an pa si Abuel niadtong Sabado sa gabii nga niyarok og usa ka botelya nga Red Horse.
Human niini, nilingkod siya sa usa ka bangko tupad sa gi-parking nga e-bike atubangan sa usa ka establisamento.
Pagka alas 5 sa buntag niadtong Dominggo, gipukaw siya sa guwardiya sa maong establisamento apan wala na siyay kinabuhi.
Kasamtangan pa nga gisusi sa mga awtoridad kon duna bay foul play ang kamatayon sa biktima o kon giatake ba kini. / GPL