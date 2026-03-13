MMA fight ipahigayon sa bukid sa Liloan, Cebu

Nakigtambayayong ang Mulao Barangay Council sa Yaw-Yan Ardigma Martial Arts Inc. alang sa pagpahigayon sa "1st Boss Junaz Martial Arts Festival" karong Marso 17, 2026, sa Sityo Lumanoy Covered Court sa bukirang barangay sa Mulao, Lungsod sa Liloan, Cebu.
Ang kalihukan opisyal nga gilusad kagahapon, Biyernes, Marso 13, 2026, pinaagi sa usa ka press conference.
Gipasabot ni Mulao Barangay Captain Junaz Azarcon kinsa naila nga mahiligon sab sa martial arts, nga dugay na kini niyang plano apan gumikan sa kadaghan niyang gimbuhaton, wala dayon niya nahatagan og atensiyon ang pagpatuman niini.
Mapasalamaton si Azarcon sa pag-ayuda ni Yaw-Yan Ardigma Martial Arts Inc. head Master Benigno “Ekin” Caniga Jr. aron mapahigayon kining maong kalihukan.
“Kini nga plano dugay na. Nagpasalamat ko ni Master Ekin kay matuman na gyud ni. Ang atong kabataan sa bukid makakita na sila og actual nga MMA fights, dili lang sa telebisyon,” matod ni Azarcon kinsa nibutyag nga ang promosyon tipik sa mga kasaulogan sa piyesta sa Brgy. Mulao karong Marso 19.
Sa main event, magsangka sila si Jomhel Yabo sa Lapu-Lapu City Strikers French fighter Jeremy Roigt sa Survival MMA sa Dakbayan sa Sugbo sa usa ka amateur MMA fight.
“This is my first fight unya main event dayon ug naa pa’y presscon, naa gyud ang pressure pero ready ko. Enemies inside the ring but friends outside, fight gyud ni,” matod ni Yabo, pag-umangkon ni kanhi ONE Championship veteran Jimmy Yabo.
"I like what he said, enemies inside the ring but friends outside the ring. It shows that we are human. We will give our best," matod ni Roigt.
Gipasabot ni Roigt nga nagbakasyon lang unta siya sa Sugbo apan dihang iyang gikahimamat si kanhi ONE Championship fighter Roel Rosauro kinsa maoy iyang trainer, naengganyo siya sa pag-away.
Nagkanayon si Master Ekin nga ang promosyon, nga sugdan sa alas 2:00 sa hapon, adunay upat ka MMA bouts, 10 kickboxing/Muay Thai fights, ug duha ka Brazilian jiu-jitsu contests.
Aduna sab kini demonstrations sa ubang martial arts nga mao ang Pencak Silat, Capoeira, Vominam, ug Arnis.
Nagplano sila Azarcon ug Master Ekin nga kon magmalampuson ang promosyon, dad-on kini nila sa sentro sa lungsod sa umaabot. / ESL