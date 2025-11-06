MMA mahibalik sa Sugbo karong Biyernes

Mahibalik ang makapaukyab nga aksyon sa Mixed Martial Arts (MMA) sa Sugbo sa pagpahigayon sa Konvoy 01-Fight PH “Fighters Assemble” promotion karong Biyernes, Nobiyembre 7, 2025, sa Arctic Room sa Waterfront Hotel and Casino sa Lahug, Dakbayan sa Sugbo.
Sa promosyon, nga gipasiugdahan sa South Korean MMA promotional outfit Konvoy, magsangka ang MMA fighters gikan sa Sugbo ug ubang dapit sa Pilipinas ug hasta sa Korea.
Sa main event, makigkombati si Cebuano standout Rhule Lugo kang South Korean Jo Jae Hoon sa usa ka semi-professional bout.
Si Lugo, kinsa kaduha na nakaaway sa URCC, ug Hoon parehong adunay 7-1 nga rekord.
Magsangka sab sa promosyon sila si Norman Yrastorza (2-3) batok Kenneth Cyril Toledo, Kim Bisbal (1-2) batok South Korean Moon Jin-hong, Lourence Pendijito (5-4) batok Lucky Gem (1-0), ug Josh Amatong batok John Ronald Cantiga.
Magkinulatahay sab sila si Albert Yang batok Shin Jin-taek, Andre Alcala batok Arkhe Tongco, Jehiel Niño Frasco batok Kenith Sumalinog, ug Bryll Aying batok Anthon Rey Divinagracia. Mao kini ang labing unang promosyon sa Konvoy sa Pilipinas.
Tinguha sa Konvoy makahatag og oportunidad sa amateur ug semi-professional MMA fighters aron mapakita ang ilang mga abilidad. / EKA, ESL