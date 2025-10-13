MNLF commander, anak napatay sa ambush

COTABATO CITY – Duha ka lalaki nga sakay sa motorsiklo ang nipusil-patay sa usa ka kagawad sa barangay sa Ampatuan, Maguindanao del Sur ug sa iyang anak sa Lunes sa buntag, Oktubre 13, 2025.
Si Lt. Col. Jopy Ventura kinsa tigpamaba sa kapulisan sa Bangsamoro Autonomous Region (BAR) nisulti nga si Abusama Agao, Kagawad sa Barangay Kapinpilan ug ang iyang anak nga si Norodin gi-ambush mga alas 8:30 sa buntag.
Giila sab si Agao isip usa ka field commander sa Moro National Liberation Front (MNLF), samtang si Norodin usa ka barangay tanod.
Ang anak ni Agao nga si Jahara, naangol.
Ang mga biktima sakay sa usa ka tricycle nga gimaneho ni Norodin paingon unta sa usa ka kasal sa dihang nahitabo ang pag-ambush.
Patay dihadiha ang amahan ug anak, samtang gidala si Jahara sa Maguindanao Provincial Hospital sa silingang lungsod sa Datu Hoffer.
Matod ni Ventura nga wala pa masayri ang motibo sa pag-atake ug wala pa sab masayri kon kinsa ang mga nagbuhat sa salaod.
Ang lokal nga kapulisan nangayo og tabang sa militar aron paggukod sa mga nihimo sa krimen. / PNA