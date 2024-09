Mo-file og COC pwede magdala og supporters

Mamahimo nga makadala og tulo ka miyembro sa pamilya ang mga kandidato nga mo-file sa ilang Certificate of Candidacy (COC) sunod semana sa dakbayan sa Mandaue samtang gitugotan usab ang mga supporter nga mosaksi sa ilahang pag-file.

Mao kini ang gipahibalo sa Election Officer sa Mandaue City nga si Atty. Annafleur Gujilde kinsa mipahibalo sa mga tigbalita niadtong Huwebes, Septiyembre 26, nga wala sila’y limit alang sa mga suporter nga mokuyog sa ilang gisuportaran.

“It’s really unavoidable that supporters will accompany the candidates during the filing, as long as the crowd is manageable and there is no chaos,” matod ni Gujilde.

Nangandam na karon ang Comelec-Mandaue alang sa COC filing nga hingpit na magsugod karong Martes, Oktubre 1 ug molungtad hangtod Oktubre 8.

Usa ka coordination meeting ang gihimo sa Comelec-Mandaue uban ang Mandaue City Police aron masiguro ang seguridad sa maong kalihokan.

Ang Comelec Office tupad sa Mandaue City Cultural and Sports Complex mao ang primary venue alang sa filing sa COC sa dakbayan sa Mandaue.

Apan mobalhin sila sa sports complex sa Oktubre 1, 5, ug 8, aron makaakomodar og mas dako nga tapok.

Bisan og dili kasegurohan ang COC nga mamahimo ang usa ka indibidwal nga opisyal nga kandidato apan sigurado nga mabutang sa balota ang ngalan niini.

Sa Marso 28, 2025 pa mahatag ang ang opisyal nga candidacy status alang sa mi-file og COC.

Gipahinumdoman usab ni Gujilde ang mga residente sa dakbayan sa Mandaue nga kompletohon ang ilang voter registration bag-o ang Septiyembre 30.

Sa nakalabay nga semana nakamatikod ang Comelec-Mandaue sa pagsaka sa mga nagparehistro nga indibidwal nga miabot sa 400 ka mga registrant matag adlaw.

Sa uwahing datos sa Comelec-Mandaue nakatala na kini og kinatibuk-an 230,000 ka mga botante atol niadtong Hulyo 2024. / CAV