Moalboal, laing 3 nabunyagan og kadaugan sa hinampakay

Gipangulohan sa host team Moalboal ang upat nga nasubhan og kadaugan sa hinampakay sa 1st Mayor Inocentes Cabaron Invitational Men’s and Women’s volleyball tournament ning bag-uhay lang sa covered court sa lungsod sa Moalboal, Cebu.

Gawas sa Moalboal, nabunyagan sab og kadaugan ang Barili, Badian ug Ronda sa kompetisyon, nga nagdalit og P50,000 nga ganti sa mahimong kampyon.

Sa pagpangulo sa ilang starting six nga sila si Maybelle Cabaron, Shellce dela Rita, Jonabelle Gempeno, Crisha Omagac, Jasmine Airah, ug Julianna Gabales, ang Moalboal ninghampak sa Alcantara, 25-9, 25-22, sa women’s division.

Ang Moalboal men’s squad, kansang starting six mao sila si Jay Joseph Cabaron, Christian Jake Tabacon, John Romeo Abrenica, Rhadney Jay Pinosa ug playing coach Dave Cabaron, ningposte sab og kadaugan batok sa Alcantara, 25-12, 20-25, 25-23.

“It’s been a long time since we got to play in front of our hometown crowd so we will really try our best to win the tournament,” matod ni Moalboal coach Cabaron, kinsa nagduwa sa Philippine national team sa 2017 Southeast Asian Games.

Pulos sab ningdaug ang men’s ug women’s teams sa Barili, Badian, Ronda.

Sa men’s division, gipukan sa Barili ang Malabuyoc, 25-19, 25-20, gipangbuntog sa Badian ang Alegria, 25-17, 13-25, 25-22, samtang gipanglupig sa Ronda ang Dumanjug, 14-25, 25-21, 25-21.

Sa women’s division, gipanglampornas sa Barili ang Malabuyoc, 25-17, 25-14, mao sab kini ang gihimo sa Badian batok sa Alegria, 25-13, 25-23, samtang gipangbuntog sa Ronda ang Dumanjug, 25-16, 16-25, 25-15. / ESL