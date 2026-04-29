Moalboal, Malabuyoc sulod sa semis

Nakaabante sa semi-finals ang Moalboal ug Malabuyoc human nila gipangmakmak ang ilang tagsatagsa ka kontra sa quarter-finals sa Calderon Cup 21-Under basketball tournament niadtong Martes sa gabii, Abril 28, 2026, sa Malabuyoc Sports Complex sa Lungsod sa Malabuyoc, Cebu.
Ang Moalboal ninglupig sa Ginatilan, 73-67, samtang ang Malabuyoc ninglampaso sa Ronda, 84-63.
Sa semi-finals, nga ipahigayon karong Huwebes sa gabii, Abril 30 sa Dumanjug Sports Complex sa Lungsod sa Dumanjug, kontrahon sa Moalboal ang host Dumanjug samtang sangkaon sa Malabuyoc ang Alegria.
Gilaumang pulos kulbahinam kining mga engkuwentro sa semis. / JBM, ESL