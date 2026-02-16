Moapil balik sa 3-point contest

Gibutyag ni Golden State Warriors superstar Stephen Curry nga mosalmot siya pagbalik sa 3-point shooting contest sa 2027 National Basketball Association (NBA) All-Star Weekend nga ipahigayon sa Phoenix.

"One hundred percent. I already scheduled it," matod ni Curry kinsa kaduha na nahimong kampyon ning maong kompetisyon.

Tinguha ni Curry nga makasunod sa lakang nila ni Portland Trail Blazers star Damian Lillard (2023, 2024, 2026), Larry Bird (1986-88) ug Craig Hodges (1990-92) isip three-time winners ning maong panagtigi. / Gikan sa wires