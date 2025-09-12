Mobabag sa parking slot, silotan

Gitinguha nga silotan kadtong mga tawo nga mobabag sa o mo-reserve og parking space gamit ang ilang kaugalingon o butang.
Kini ipaagi og balaod aron masulbad ang problema sa traffic, road rage, ug pagkabara sa trapiko nga sagad mahitabo.
Kon maaprobahan ang ordinansa ni Konsehal Jose Abellanosa, mao kini ang mga multa: P1,000 sa unang kalapasan, P3,000 sa ikaduhang kalapasan, P5,000 o pagkabilanggo hangtod usa ka tuig sa sunod nga mga kalapasan.
Apil sa ordinansa ang tanang publikong parkinganan, karsada, tulay, plaza, ug open spaces ug mga parkinganan sa pribadong establisemento nga gigahin alang sa kustomer.
Ipatuman niini ang prinsipyo nga “first come, first served” aron protektahan ang drayber nga unang moabot sa parking slot.
Dili sakop sa ordinansa ang mga mosunod: mga tawo nga naggiya sa sakyanan nga hapit na mag-park, mga government-reserved slots, pribadong parking spaces nga gibayran o gi-lease sama sa monthly o VIP parking.
Pipila ka konsehal ang nikuwestiyon sa ordinansa, ilabi na ang aplikasyon niini sa pribadong karsada sama sa anaa sa mga subdivisions.
Gikuwestiyon ni Vice Mayor Tomas Osmeña ang katungod sa siyudad sa pag-regulate sa mga karsada nga pribado ang tag-iya, sama sa pipila ka bahin sa B. Rodriguez Avenue.
Giklaro ni Abellanosa nga ang katuyoan niini mao ang pag-regulate sa mga publikong karsada ug mga parkinganan sa malls o institusyon diin kasagarang mahitabo ang pag-block sa slot.
Usa ka public hearing gitakda unya sa Septiyembre 30 aron mahatagan ang mga stakeholder og higayon nga makahatag og komento sa dili pa aprubahan ang ordinansa. / CAV