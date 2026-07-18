Mobaligya, mopalit og pre-registered SIM; silutan

Silotan na unya sa Dakbayan sa Mandaue kadtong mamaligya ug mopalit sa mga pre-registered subscriber identity module (SIM) card.
Kini aron masumpo ang cybercrime ug mga text scam.
Giaprubahan sa Mandaue City Council sa unang pagbasa ang gisugyot nga ordinansa.
Ang gisugyot nga Mandaue City Anti-Pre-Registered SIM Card Ordinance of 2026 nagtumong sa pagpalig-on sa pagpatuman sa Republic Act 11934, o ang SIM Registration Act, pinaagi sa pagpahamtang og silot sa pagbaligya ug pagpalit sa mga pre-registered nga SIM card.
Lahi sa nasudnong balaod nga ang gipunting ra mao ang mga mangingilad ug mga illegal distributor, kining lokal nga ordinansa sa Mandaue magsilot na gyud bisan sa ordinaryong tawo nga mopalit lang og pre-registered nga SIM card.
Niingon si Mandaue City Councilor Jennifer Del Mar, ang nagpanday sa maong ordinansahon, nga ang pagsumpo sa demand o panginahanglan sa konsumidor mao ang yawe aron mawagtang ang ilegal nga merkado sa mga pre-registered nga SIM card.
“We modeled our local ordinance after the national law, but we went a step further by adding a penalty specifically for the buyer,” pasabot ni Del Mar sa usa ka interview.
“Our logic is simple: if there is no buyer, there would be no seller,” iyang gidugang.
Niingon si Del Mar nga ang mga indibidwal nga molaktaw sa mandatory nga proseso sa pagrehistro sa SIM nagdala og kabalaka tungod kay ang mga legal nga napalit nga SIM card dali ra man marehistro sa pumapalit.
“Why would anyone buy a SIM card that is already registered under someone else’s name when you can easily register one yourself? There is already a clear, questionable intention right there,” matod niya.
Dugang niya, ang mga pre-registered nga SIM card kasagarang gigamit aron itago ang tinuod nga pagkatawo sa mga indibidwal nga nagpasiugda og mga digital crime, phone scam, ug uban pang ilegal nga kalihukan.
Ang gisugyot nga ordinansa nagdili sa pagbaligya, pag-apud-apod, pagpalit, pagbalhin, ug paghupot alang sa pagbaligya pag-usab sa mga pre-registered nga SIM card sulod sa Dakbayan sa Mandaue.
Ang pagdili naglakip sa mga telecommunications dealer, retail outlet, awtorisadong distributor, independent reseller, online merchant, ug mga indibidwal nga nagtinguha sa pagpalit o pag-angkon og pre-registered nga SIM card.
Silotan usab sa maong lakang ang pagrehistro sa mga SIM card gamit ang mga peke nga ngalan o stolen identity / ABC