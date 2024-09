Mobalik pag-away si Khan

Gibutyag ni British boxing star Amir Khan nga naa ra nila ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao ug American Floyd Mayweather Jr. ang makahaylo kaniya nga mobalik sa pag-away.

Sa wala pa siya ni niretiro niadtong Mayo, 2022, taodtaod sab nga naggukod si Khan sa oportunidad nga ikaharong ang bisan kinsa nila ni Pacquiao ug Mayweather apan wala kini nahitabo.

Niadtong 2014, nitumaw ang posibilidad nga makontra ni Khan si Mayweather ug hasta si Pacquiao.

Apan paglabay sa usa ka tuig, sila si Pacquiao ug Mayweather ang nagkasangka diin midaog si Mayweather pinaagi sa unanimous decision.

Niadtong 2018, mas nilawom ang negusasyon sa posibleng panagsangka nila ni Khan ug Pacquiao apan nalubog ra gihapon kini.

Si Khan, kinsa nag-edad na og 37, nitataw nga andam siyang mobalik pagsaka sa ring aron makigharong bisan asa nila ni Pacquiao ug Mayweather sa usa ka exhibition bout.

Matod ni Khan, kinsa niretiro bawon ang 34-6, 21KOs nga rekord, nga kon dili mahan-ay ang iyang posibleng pagpakigharong nila ni Mayweather ug Pacquiao sulod sa usa ka tuig, hingpit na niyang isarado ang iyang pultahan sa boksing.

Sila si Pacquiao ug Mayweather pulos na sab ningretiro apan aktibo sa pagsagubang og exhibition bouts.

“Manny looked shit in his last fight, really bad,” matod ni Khan sa interbyu sa Action Network.

“I’m 90 percent done from the sport anyways, I don’t have the love for boxing anymore. To motivate myself it would only have to be Manny or Floyd Mayweather. The only two fighters I would make a comeback for is Floyd or Manny Pacquiao.”

Gipasabot ni Khan nga wala siya nagkalisod sa pinansyal nga aspeto ug dili siya makig-away bisan kinsa tungod lang sa premyo.

Matod niya nga garbo ang iyang apason kon matuman ang iyang dugay na nga gitinguha nga sangkaon si Pacquiao o Mayweather. / ESL