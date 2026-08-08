Mobalos ang misyon

Mga duwa karon:
5:15 P.M Phoenix Fuelmasters batok Rain or Shine Elasto Painters
7:30 P.M Barangay Ginebra Gin Kings batok Blackwater Bossing
Ang Barangay Ginebra Gin Kings ug Blackwater Bossing pulos gustong makabawi sa ilang kapildehan karong Dominggo, Agusto 9, 2026 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governor’s Cup didto sa Ninoy Aquino Stadium.
Mag-abot ang Gin Kings ug Bossing sa alas 7:30 sa gabie sa main game, samtang pormal nga buksan sa sa Phoenix Fuelmasters ug Rain or Shine Elasto Painters sa alas 5:15 sa hapon ang Sunday double-header.
Gikan ang Gin Kings sa masakit nga kapildehan sa mga kamot sa ilang karibal nga Magnolia Hotshots, 73-88, sa Manila Clasico sa miaging Dominggo.
Bitbit ang 2-3 (win-loss) record, tumong sa Gin Kings nga makabangon ug makabawi sa kapildehan para dili sila molubog sa team standings sa Group B.
Sa pikas habig, ang Bossing gikan man tuod sa kadaogan niadtong Miyerkules kontra Phoenix Fuelmasters, 106-100, apan tumong gihapon niini ang makabawi sa Gin Kings.
Kahinumdoman nga gipaluhod ug gilubong og 30 puntos sa Gin Kings ang Bossing sa ilang unang panag-agbat sa Governor’s Cup sa miaging buwan.
Ang Gin Kings nipakatag og 115 puntos samtang gilimitahan lang og 85 puntos ang Bossing.
Human sa ilang duwa batok Bossing, ang Gin Kings nakatilaw og duha ka pilde batok Hotshots ug Rain or Shine ug nakakuha og daog sa Meraclo Bolts nga maoy nidala sa ilang baraha sa 2-3.
Magsalig ang Gin Kings sa ilang temporaryo nga import nga si Riley Grigsby, kinsa maoy nihulip ni resident import Justin Brownlee nga nagpahuway tungod sa hamstring injury.
Samtang ang Bossing mosandig all-around 6-foot-5 American Kentrell Barkley nga nag-average og 28.7 puntos, 12.5 rebounds ug 5.0 assists matag-duwa. / RSC