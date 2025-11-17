Mobile libraries molibot sa mga tunghaan sa Sugbo

Ilusad sa Cebu Provincial School Board (CPSB) ang “Learning on Wheels” sa pito ka mga distrito lukop Lalawigan sa Sugbo agi og pagpalambo sa learning competency gap partikular na sa critical thinking, mathematics, ug science sa mga kabatan-onan sa probinsiya.
Atol sa tigom sa CPSB, giaprubahan niini ang moabot sa P40 milyunes nga pundo alang sa pagpalit og walo ka mga learning on wheels nga nagkantidad og tag P5 milyunes.
Ang maong mga mobile libraries gikatakdang molibot sa mga kalungsoran lakip niini ang Dakbayan sa Mandaue.
Dad-on niini ang modern ug updated nga mga learning resources ngadto sa mga pampublikong tunghaan.
Sa nasayran, ang maong proyekto gi-propose ni First District Board Member Neneth Reluya.
“As an educator, we need to bring education right to their doorstep through Learning on Wheels,” matod ni Reluya.
“This program is designed to create meaningful change and impact in the learning experience of our schoolchildren. It does not seek to compete but rather to complement existing DepEd programs,” iyang gidugang.
Ang maong inisyatiba gihimo isip tubag sa giingong “alarming” nga resulta sa 2022 Programme for International Student Assessment (Pisa) diin nilandig sa labing ubos nga ranggo ang mga tinun-an sa Pilipinas batok sa 64 ka mga nasod sa natad sa creative thinking, samtang nilandig sab sa ikaunom sa labing ubos ang Pilipinas sa Mathematics ug ikatulo sa labing ubos sa Science.
Nanghinaot ang kagamhanan nga makatabang kini sa mga tinun-an nga mas maandam ang ilang pagtuon pinaagi sa mga updated nga libro, interactive learning materials, ug digital resources.
Ang maong mga unit gikatakda nga dumalaon sa buhatan sa Provincial Board Members ug scholars sa Cebu Province – Grants Intended for Tertiary Students (CP-GIFTS) program.
Monitoron sab kini sa Kagamhanan sa probinsiya sa Sugbo inabagan sa Department of Education (DepEd), ug National Museum. / ANV