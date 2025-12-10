‘Mobile Library & Bible on Wheels’ gibuksan

Sa labing unang higayon sa Siyudad sa Sugbo, gilusad sa Mabolo Police Station ang ilang programang “Mobile Library ug Bible on Wheels” sa Mabolo Elementary School.
Ang maong inisyatiba gipangulohan sa hepe sa Mabolo nga si Police Major Eric Gingoyon, kauban ang ilang advisory council.
Gigamit sa kapulisan ang ilang patrol car nga gikargahan og nagkalainlaing libro ug mga bibliya.
Ang mga babayeng polis sa Mabolo maoy gitahasan nga moabag sa mga tinun-an sa elementarya sa ilang pagbasa.
Dili kini bag-o alang kang Gingoyon tungod kay ang programa una na niyang gipatuman dihang hepe pa siya sa Carmen Municipal Police Station sa Probinsya sa Sugbo pipila ka tuig na ang milabay diin nakaani kini og daghang pagdayeg.
Tumong ni Gingoyon nga matabangan ang mga bata nga walay igong access sa mga libro.
Plano nilang palapdan ang programa aron mas daghang tinun-an ang makat-on sa pagbasa.
Nitambong sa kalihukan si Police Colonel George Ylanan, ang direktor sa Cebu City Police Office (CCPO).
Gipadayag niya ang iyang dakong suporta ug pagdayeg sa maong lakang.
Matod ni Ylanan, mahinungdanon nga mabalik ang interes sa mga bata sa pagbasa sa mga libro, ilabi na sa panahon karon nga naandan na sa kabataan ang pagtutok sa mga gadgets sama sa cellphone ug tablet.
“Nindot kaayo ni nga initiative nga balik didto sa libro... Kay siguro kami sa among panahon, libro man gud to, wala pay laptop. Kon unsa mi karon, kon unsa among naabot karon, tungod ni sa libro,” pasabot ni Ylanan.
Gidasig sab sa direktor ang mga magtutudlo ug mga tinun-an nga hatagan og bili ang pagbasa, lakip na ang bibliya alang sa ilang espirituhanong paglambo o “spiritual food.” / AYB