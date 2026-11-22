Gilusad sa Mabolo Police Station 4, uban sa ilang community partners, ang "Children’s Haven, Mobile Library, and Bible on Wheels" sa sports complex sa Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo, Sabado sa buntag, Nobiyembre 21, 2026.
Kining maong inisyatiba nahimong posible pinaagi sa lig-on nga pagtambayayong sa nagkadaiyang sektor sa katilingban. Lakip niini ang Code Red Movement for Christ ubos sa pagpangulo ni Harry S. Viloria, ang Mabolo Police Station 4 Advisory Group nga gipangulohan ni Reverend Pastor Arturo Tangal, mga opisyal sa Barangay Kasambagan, ug mga dedikadong boluntaryo.
Nagsilbi nga guest of honor ug speaker sa kalihokan si Police Major Marven Fegarido, hepe sa City Community Affairs and Development Unit (CCADU), kinsa nirepresentar kang Cebu City Police Office (CCPO) Director Police Colonel Ricky Sumalde.
Sa iyang mensahe, gibutyag ni Fegarido nga gipamatud-an sa maong programa ang tiunay nga dedikasyon sa hepe sa CCPO sa pagpanalipod nga may kasingkasing ug sa lig-on nga pakig-alayon sa matag barangay ug lumulupyo.
Samtang, mipadayag usab sa iyang bug-os nga suporta sa inisyatiba ang hepe sa Mabolo Police Station nga si Police Major Thom Ed Taghoy II.
Gidasig niya ang mga batan-on sa pagbasa sa Bibliya, paghupot og lig-on nga moralidad, ug pagkinabuhi nga adunay pagsalig. Dugang niya, ang maayong pamatasan usa sa mga nag-unang haligi aron mahimong usa ka responsable nga lumulupyo.
Sa iyang bahin, misaad si Barangay Kasambagan Kapitan Franklyn Ong sa iyang padayon nga suporta alang sa mga programa nga nagtumong sa kaayohan sa kabataan. / AYB