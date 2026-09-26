Mobiyahe'g 70km aron motukar og arpa

Si Bonifacio Martinez, 64, usa ka street musician ug motukar og arpa gikan sa Pinamungajan, Cebu, magsugod sa iyang adlaw sa alas 3 sa kaadlawon aron mobiyahe padulong sa Metro Cebu, diin maglakaw siya balay-balay nga nagtukar sa iyang arpa gikan sa Lahug hangtod sa Mandaue ug sa uban pang bahin.
Mopauli siya sa Pinamungajan sa hapit na mag-udto.
Si Martinez usa kanhi ka construction worker nga nagkita lang og P130 kada adlaw.
Sa dihang nag-edad siya og 45, nakailaila siya og usa ka tigulang nga street harpist nga iyang giila nga si “Raym,” nga sa maong bahin nag-edad na og kapin 60.
Sa kanindot sa tingog sa arpa, nihangyo si Martinez ni Raym nga tudloan siya unsaon pagtukar. Nagtigom siya og kuwarta aron makapalit og iyang kaugalingong arpa ug nagtuon sa pagtukar.
Ang iyang trabaho isip usa ka street musician nakatabang kaniya nga makakita og mga P800 hangtod P1,300 kada adlaw.
Nagtukar usab siya sa mga pribadong okasyon, diin maningil siya og mga P3,500 matag engagement.
Si Martinez adunay upat ka anak, nga tanan nakahuman na sa ilang pagtungha.
Dako iyang pasalamat sa iyang abilidad ug kugi sa pagtukar og arpa tungod kay nakatabang kini sa pagbuhi ug pagsuportar sa iyang pamilya.
Sa edad nga 64, nagpadayon gihapon si Martinez sa pagtukar sa kadalanan.
Matod niya, mas gusto niyang magpadayon sa pagtrabaho tungod kay mas dali siyang masakit kung dili siya aktibo. / JUAN CARLO DE VELA