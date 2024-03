Mobley, 1 week dili makaduwa

Human sa medical test ning Huwebes, Marso 7, 2024 (PH time), gipaabot nga dili makaduwa sulod sa usa ka semana sa 2023-24 National Basketball Association (NBA) si Cleveland Cavaliers power forward Evan Mobley.

Kini gumikan sa angol (sprained left ankle) nga iyang nasinati niadtong Miyerkules, Marso 6, 2024, atol sa makapakaging nga kadaugan sa Cavaliers batok sa overall leader Boston Celtics, 105-104.

Nagkanayon si Cavaliers coach J. B. Bickerstaff nga susihon pa pagbalik ang angol ni Mobley human sa usa ka semana.

“We’ll see how it goes,” matod ni Bickerstaff.

Si Mobley nag-average og 15.6 puntos ug 10.2 ka rebounds sa kasamtangang season. / AP