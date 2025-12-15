Superbalita Cebu

Mobley 4 semana nga di makaduwa

Mobley
Mobley
Published on

Gilaumang makapalta og mga duwa ang usa sa mga pambato sa Cleveland Cavaliers nga si Evan Mobley sa magsunod nga duha ngadto sa upat ka semana sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).

Kini gumikan sa nasinating angol (Grade 1 left calf strain) ni Mobley atol sa kadaugan sa Cavaliers batok sa Washington Wizards niadtong Sabado, Disyembre 13, 2025 (PH time).

Si Mobley gipaubos sa MRI niadtong Dominggo, Disyembre 14.

Nag-average si Mobley og 19.1 puntos, 9.3 rebounds, ug 4.1 assists sa season. / Gikan sa wires

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph