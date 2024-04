Modal nga paagi sa klase ang gipatuman sa DepEd

Gimanduan sa Department of Education sa Central Visayas (DepEd 7) ang tanang mga tunghaan ubos sa basic education nga mobalhin ngadto sa Alternative Delivery Mode tungod kay gisuspinso ang face-to-face (F2F) learning classes hangtod sa dugang nga pahibalo.

Sa pakighinabi sa telepono sa Sabado, Abril 6, si DepEd 7 Director Dr. Salustiano Jimenez nitug-an sa SunStar Cebu nga ang iyang memorandum nga giluwatan niadtong Biyernes, Abril 5, 2024, gitumong ngadto sa tanang pampublikong mga tunghaan sulod sa Isla sa Sugbo lakip na ang highly urbanized cities (HUCs) .

Kini subay sa deklarasyon ni Cebu Governor Gwendolyn niadtong Biyernes nga gisuspenso ang mga klase sa tibuok probinsiya tungod sa taas nga heat index nga natala sa isla nga mahimo’ng moresulta sa kakuyaw sa panglawas ug kaluwasan sa mga tinun-an samtang anaa sulod sa mga tunghaan.

Matod pa ni Jimenez nga kini isip konsiderasyon usab sa inputs sa mga ginikanan ug guardians nga adunay lainlaing reaksyon kalabot sa pagsuspenso sa klase tungod kay gipili sa uban ang F2F nga klase.

Sa iyang memorandum, si Jimenez niingon nga subay kini sa DepEd Order 37 series of 2022 ug Memorandum OUOPS 2024-04-02477.

“Ang ato lang gihuna-huna nga there shall be balance sa learning sa mga bata ug ang safety sa tanan,” matod ni Jimenez.

Sa kaso sa dakbayan sa Sugbo, ang publikong mga tunghaan mosunod sa iyang memorandum, hangtod nga ang mayor sa dakbayan sa Sugbo nga si Micheal Rama, adunay linain nga direktiba sa mga publikong tunghaan, matod ni Jimenez.

Ingon usab niini ang kaso sa mga chartered city sama sa Mandaue ug Lapu-Lapu.

Sa laing bahin, ang mga tagdumala sa pribadong tunghaan gihatagan og katungod sa pagpatuman sa memorandum, matod sa regional director.

Ang mga magtutudlo ug administrador sa publikong eskwelahan giawhag nga mobalhin sa online classes o modular printed isip delivery mode of learning, depende sa sitwasyon ug lokasyon sa institusyon.

Hinuon, iyang gipahinumdoman ang mga ginikanan ug guardians nga bantayan ang pagkompleto sa mga buluhaton sa akademiko sa mga estudyante samtang naa sa balay.

“Reminders sa mga ginikanan nga atimanon gyud ang atong mga bata... ilabi na basin maglakaw-lakaw sa gawas, mag-sige na noon og tabanog sa alas dose sa udtong tutok,” matod ni Jimenez.

Si Jimenez niingon nga dili kini makaapekto sa gi­daghanon sa gikinahanglan nga mga adlaw sa pagtungha, tungod kay ang alternatibong paagi sa paghatod gikonsiderar nga adlaw sa eskwelahan.

Ang tuig tigtungha 2023-2024 matapos sa gitakda nga Mayo 31,2024, dugang sa opisyal.

Ang mando sa gobernador niabot human sa deklarasyon sa 22 ka local government units (LGUs), 20 niini ubos sa hurisdiksyon sa Provincial Government, nga ilang suspensuhon ang F2F classes ug usbon ang delivery mode of learning.

Kini nga mga LGU naglakip sa mga lungsod sa Asturias, Badian, Balamban, Compostela, Consolacion, Cordova, Liloan, Medellin, Minglanilla, Poro, Ronda, San Fernando, San Remigio, Sibonga, Tabogon, Tabuelan, Tuburan, ug mga dakbayan sa Lapu-Lapu, Naga, Talisay, ug Toledo.

Kini nga mga LGU nagpatuman og alternatibong paagi sa paghatud sa pagkat-on, sama sa pagbalhin ngadto sa online o modular printed modes, pag-adjust sa tunga sa adlaw nga oras sa klase, ug pagsagop sa blended learning approach, base sa mga lokasyon sa mga eskwelahan, nga gikonsiderar ang internet connectivity.

Ang Dakbayan sa Mandaue, nga unang nagpatuman sa blended learning approach, niusab niini ug nagmando sa pagsuspenso sa face-to-face nga klase. / EHP