Modaug tali ni Crawford, Madrimov gituohan maoy makontra ni Alvarez

Gituohan nga ang modaug tali nila ni American Terence Crawford ug Uzbek Israil Madrimov karong Agusto 3, 2024 sa Los Angeles maoy modeterminar sa sunod nga challenger alang sa super middleweight undisputed title ni Mexican superstar Canelo Alvarez.

Si Crawford (40-0, 31KOs), kanhi welterweight undisputed king, taodtaod na nga nagtinguha'ng makig-away ni Alvarez apan hangtod nga dili niya mapilde si Madrimov (10-0-1, 7KOs), kuli nga mahitabo ang iyang tinguha.

Sa iyang bahin, si Madrimov, kinsa maoy World Boxing Association (WBA) junior middleweight champion, wala makonsiderar nga posibleng makontra ni Alvarez.

Apan kon modaog si Madrimov batok kang Crawford, dili ikasurpresa nga siya ang sunod nga makontra ni Alvarez nga mao sab ang iyang gipangandoy.

“I see all the talk, and people are talking about Canelo-Crawford. Maybe it’s time to talk about Madrimov-Canelo,” matod ni Madrimov nga napatik sa www.sportsillustrated. / ESL