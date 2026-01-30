Modern jeep nalimbuwad, 5 angol

Lima ka pasahero sa modern public utility jeepney (MPUJ) nga dunay rota nga 01K ang naangol human nalimbuwad ang ilang gisakyan alas 11:20 sa gabii, Huwebes, Enero 29, 2026, sa Xiamen Street, Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang mga nangaangol nga daling gidala sa tambalanan mao silang Asuncion Batomalaque, 66, taga Barangay Mactan, Siyudad sa Lapu-Lapu; Miguel Cuer Jr., 24, taga Mantuyong, Siyudad sa Mandaue; Edrillee Janelle Castillo, 27, taga Lawaan, Siyudad sa Talisay; Hany Love Pimentel, 23, taga Panganiban, Cebu City; ug Ivan Kurt Inot, 37, taga Siyudad sa Lapu-Lapu.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office base sa pamahayag sa driver sa maong sakyanan nga kalit lang siya na outbalance pag-abot sa likuon nga dapit ug dayon natumba samtang nagpadulong sila sa Parkmall Mandaue.
Dali nga nanawag og ambulansya ang mga nakasaksi sa insidente aron mahatod sa tambalanan ang mga naangol.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, ang information officer sa Cebu City Police Office, nga dako ang posibilidad nga wala masuhito sa dapit ang drayber nga si Joseph Angeles Mondido, 29, taga Lungsod sa Sibonga.
Giingon nga bag-o pa nga nagmaneho si Mondido sa maong sakyanan.
Gisuta pa sab sa TEU ug Mabolo Police Station kon wala ba makiglumba si Mondido sa laing modern jeep hinungdan sa pagkadisgrasya.
Kini ang ikaduhang hitabo karong buwana nga nalimbuwad ang pampublikong sakyanan diin ang una mao ang traditional jeepney nga dunay rota nga 04H sa Veterans Drive sa Nivel Hills, Barangay Lahug human nawagtangan og brake.
Gumikan sa maong mga insidente, niluwat ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board(LTFRB) 7 og show-cause orders ngadto sa mga operator sa duha ka public utility jeepney niadtong Biyernes, Enero 30, nga nagmando kanila sa pagsumite sa ilang katin-awan ngadto sa ilang buhatan sulod sa 72 oras. / dugang taho gikan ni CDF