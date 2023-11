Modern jeep natumba; 1 patay, 5 naangol

Patay ang usa ka call center agent ug lima ang nangaangol sa pagkatumba sa usa ka modern jeep sa eskina sa dalan MC Briones ug Labogon road, Barangay Basak, Dakbayan sa Mandaue, alas 11:15 sa gabii sa Martes, Nobiyembre 14, 2023.

Sa nakuhang kasayuran sa Superbalita Cebu, ang Kats modern jeep gimaneho ni Adonis Cimafranca, 38, ulitawo, taga Sityo Kaliit, Barangay Jubay, lungsod sa Liloan, amihanang Sugbo.

Samtang, ang namatay nga pasahero giila nga si ‘Shiala, 31, dalaga, nagtrabaho isip calll center agent sa usa ka kompaniya sa dakbayan sa Sugbo.

Ang lima ka mga pasahero nga angol ug nadala usab sa tambalanan giila sa mga ngan nga ‘Devine’, 27 , dalaga, taga lungsod sa Consolacion; ‘Marvie’, 24, dalaga, taga lungsod sa Liloan; ‘Rizel, 32, dalaga, taga Syudad sa Danao; ‘Kim’, 27, dalaga, taga lungsod sa Consolacion; ug ‘Lilibeth’, 52, dalaga, taga Liloan.

Sumala sa kapulisan, ang modern jeepney nagbiyahe padulong sa Consolacion gikan sa dakbayan sa Sugbo ug pag-abot sa eskina sa MC Briones ug Labogon road, ang drayber ni-overtake sa laing sakyanan apan nikawat kini sa pikas lane ug nakasugat og laing sakyanan.

Matod pa, nisuway kini sa paglikay sa gikasugat nga sakyanan apan giingong nawad-an og kontrol ang drayber hinungdan nga didto kini nibangga sa nag-park nga sedan sa daplin sa dan nga gipanag-iya ni Enalie, 35, dalaga, taga Consolacion.

Sa kakusog sa impact, dugang sa kapulisan, natumba ug nisagirit sa dan ang modern jeep nga dunay sakay nga unom ka mga pasahero.

Sa pakighinabi sa Superbalita Cebu sa traffic police investigator sa Mandaue City Police Office (MCPO) nga si Police Staff Sgt. Necio Torrreon, nasayran nga ang drayber gitanggong sa Police Station 3 sa Basak.

Si Police Lieutenant Colonel Franco Rudolf Oriol, deputy city director for operations ug tigpamaba sa MCPO nga nahinabi sa SunStar online program Behind The Headlines, niingon nga ang drayber mag-atubang og kasong reckless driving resulting to homicide.

AKSIDENTE

Si Cimafranca, nga nahinabi sa SunStar Cebu, nagkanayon nga usa ka aksidente ang nahitabo.

Gisaysay niya nga padulong na siya mopauli sa ilang dapit sa Liloan ug wa nay plano nga mopasakay og pasahero gawas sa nakasakay nang daan nga padulong sa Consolacion ug Liloan.

“Wa na koy plano mo pick up, diretso-diretso na to akoa. Silbi kabalo na ko nga ang monaug ato ‘Lacion nya Liloan. Unya wala pa may monaug, so, mao to nga ga ingon ato ko. Sobraan lang ko’s paglihay nga madisgrasya ba ako na nuon pasahero ang namatay. Kon pwede palang balikon, buot ra ko akoy mamatay kaysa akong pasahero. Wa may driver mupatay’g pasahero,” matod ni Cimafranca.

Sa pagkakaron, ang drayber nagpaabot na lang sa tukmang kaso nga ipasaka batok kaniya. / DVG