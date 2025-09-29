Modern jeep ni-shortcut nasangit

INAY nga nagdali sa biyahe nalangay hinuon ang modern public utility jeepney (MPUJ) kay wala na makalahos sa dihang naungot sa footbridge sa establisemento sa Barangay Santa Cruz, Cebu City niadtong pasado alas 7:00 sa buntag, Lunes, Septiyembre 29, 2025.
Nangita og paagi ang drayber sa MPUJ nga nailhan sa alyas Cesar nga makalikay sa huot nga dagan sa trapiko sa Fuente Osmena, Dakbayan sa Sugbo hinungdan nga ni-shortcut og agianan.
Ang maong unit nagrota og Apas-Lahug.
Suway nga nilagbas si Cesar sa Raintree Mall, Brgy. Sta. Cruz ug wala magtuo nga limitado ra ang gitas-on sa footbridge sa maong establisemento.
Sa unang footbridge nakalahos ra ang maong MPUJ apan sa ikaduhang footbridge naungot ang unit sa dihang nasangit ang atop.
Giangkon ni alyas Cesar nga tuyo lang unta niya nga mapadali ang iyang biyahe ilabi na nga sagad sa iyang mga pasahero mga trabahante ug nag-apas sa oras.
Iyang gitug-an nga unang higayon pa niya nga niagi sa maong dapit sa pagtuo nga makalusot ra.
Tungod kay wala na man makalahos ang sakyanan, nanganaog ang mga pasahero ug nangita og laing kasakyan.
GIPAHIYOSAN
Pasado na sa alas 9:00 sa buntag hingpit nang nakalusot ang maong modern jeep human nga gipahiyosan sa drayber ang mga ligid.
Nakaangkon og danyos ang maong footbridge ug ang sakyanan.
Magtagbo ang operator sa maong modern jeepney ug kadagkuan sa naasoy nga mall aron sa pag-settle sa damages. / JDG