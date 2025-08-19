Modern jeepneys gisusi, ‘wala na motuman’ sa Libreng Sakay program

Giimbestigar sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) 7 ang report nga pipila ka modern public utility vehicles (MPUVs) ang wala na mamasahero sa “Libreng Sakay” sa Cebu sa gitakdang oras.
Sumala sa LTFRB 7, nadiskubrehan nga ang ubang mga unit wala sa dalan sa alas 6:30 sa buntag kay namahaw na ang mga drayber, o kaha nagtaod pa sa mga sticker nga gikinahanglan para sa maong programa.
Giklaro ni LTFRB 7 Director Eduardo Montealto Jr. nga ila kining gihisgutan sa mga operator niadtong Lunes, Agusto 18, 2025.
Gihimakak sa mga drayber ug operator nga gituyo nila ang paglikay sa mga pasahero sa rutang Urgello-Parkmall. Apan niabot ang reklamo sa Cebu City Transportation Office (CCTO) nga ang mga 01K MPUV’s wala na mobiyahe sa sayong oras, hinungdan nga napugos ang mga pasahero nga mosakay og motorsiklo aron makaabot sa ilang trabaho.
Tungod niini, magpadala ang LTFRB 7 og mga random enforcement team aron monitoron ang mga drayber.
Gamiton sa LTFRB 7 ang GPS tracking aron pagsiguro nga makompleto sa mga drayber ang ilang mga biyahe
nga maoy basehan sa ilang suweldo.
Gimanduan ang mga operator nga pahimangnuan ang ilang mga drayber nga mamahaw sa mas sayo o mas angay nga oras.
Giawhag sab ang publiko nga mopasaka og pormal nga reklamo sa opisyal nga Facebook page sa LTFRB Central Visayas, pinaagi sa email sa r7@ltfrb.gov.ph, sa hotline number 0917-704-6862, o sa telepono sa (032) 344-9182.
Ang mga reklamo kinahanglan adunay litrato sa sakyanan, plate number, ug ang petsa, oras, ug lugar sa insidente. / DPC