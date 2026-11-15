Modernong paagi sa pag-uma gamit ang hydroponics

Samtang ang kadaghanan sa mga mag-uuma sa kabukiran nagpabilin sa tradisyonal nga paagi sa pag-uma, diin ang yuta ug panahon maoy nagbuot sa kadaghanon sa ani, usa ka maisugong desisyon ang gihimo ni Jessa Ablaña, ang pagbiya sa naandan aron tun-an ug gamiton ang modernong sistema sa hydroponics sa pagpatubo sa preskong lettuce.
Ang pagkat-on sa kaugalingon bahin sa pagpatubo og tanom nga walay paggamit og yuta nahimong usa ka panaw nga puno sa hagit.
Giangkon ni Ablaña nga usa sa labing lisod nga bahin mao ang pagsabot sa siyensiya luyo sa soil-less farming ug pagdumala sa automated pumps ug water cycles.
Dugang pa, indoor farming ang ilang sistema, diin mga suga nga LED ang ipuli sa natural nga kahayag sa adlaw, busa hagit sab ang pagdumala sa konsumo sa enerhiya.
Taliwala sa mga pagduhaduha sa uban, gitino niya ang katuyoan sa ilang paningkamot
“Wala mi naggamit og pesticides ani aron makasugod og himsog ug hinlo nga lettuce,” matod niya.
Luyo sa operasyon sa Busay Hydroponics, kauban ni Jessa si Ma. Fatima Ablaña, ang iyang kasaligan nga assistant nga direktang nag-atiman ug nag-monitor sa pagtubo sa mga tanom matag adlaw.
Alang kang Fatima, ang pag-monitor sa tubig ug sustansiya sa mga tanom nanginahanglan og disiplina ug maampingong pag-atiman.
Nahimo na kining bahin sa iyang adlaw-adlaw nga gimbuhaton.
“Alang kanako normal ra kini kay ginabuhat man nako kini matag adlaw. Dako siya nga challenge kay sa tubig raba nagtubo ang tanom ani, kinahanglan gyud nga limpyo ang proseso ug ang mga gipanggamit nga butang aron makakuha sab og kalidad nga ani,” pulong pa niya.
Ang panaw sa Busay Hydroponics dili lamang estorya mahitungod sa lettuce, kondili pamatuod nga pinaagi sa kaisog, hustong sistema ug dedikasyon, ang agrikultura sa Sugbo makakaplag og mas limpyo, episyente ug malungtarong kaugmaon. / Sinuwat ni Ryna Ablaña, UV BA-Communication student