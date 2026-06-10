Modus nga magpaila nga kolektor sa abangan, misiaw

Nipahimangno ang kapulisan sa Cebu City sa bag-ong modus sa pagpangilad diin usa ka lalaki ang magpaila nga kolektor sa abang ug gisugo sa tag-iya sa building aron maningil sa renta sa mga tenants o tindahan.
Sa usa ka insidente sa Barangay Guadalupe, usa ka tindahan ang nabiktima human ang mangingilad niingon nga siya ang maningil sa 2 ka buwang abang ug nakadawat og P4,500.
Nagdala pa siya og logbook nga daw listahan sa mga nangabayad sa abang nga nakapadani sa biktima.
Apan sa dihang gikuhaan og litrato ang lalaki, kalit kini nga nilayas, ug didto na nadiskubrian nga posibleng nailad ang biktima.
Sa imbestigasyon sa kapulisan, adunay laing nabiktima sa susamang modus.
Matod ni PLt. Col. Franco Rodul Oriol, CCPO deputy city director for administration, nagpatuman na ang kapulisan og lakang aron mailhan ug madakpan ang mangingilad.
Gipahimangnuan ang publiko nga dili dayon motuo sa mga magpaila nga kolektor sa abang, ug kinahanglan susihon una ang pagkatawo ug pakig-coordinate sa tag-iya sa building.
Gisugyot sab sa kapulisan nga motawag dayon sa police hotline o modangop sa pinakaduol nga police station kung adunay kaduda-dudang transaksyon.
Gisuportahan kini ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga niingon nga tungod sa pagsaka sa populasyon sa dakbayan nga moabot na sa 1.4 milyon, nagkalainlaing modus sa krimen ang motumaw busa kinahanglan nga magpabiling mabinantayon ang publiko.
“Ayaw dayon mosalig kon dunay pagduda. Tawaga dayon ang polis,” matod sa mayor.
Nisalig sab ang mayor sa kapulisan tungod sa pag-ubos sa street crime sa miaging mga buwan tungod sa ilang police visibility. /