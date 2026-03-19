Moduwa na PBA karon si 7’3” BOL BOL

Mga duwa karon:
5:15 pm- TNT batok Rain
or Shine
7:30 pm- Ginebra batok Macau
Mabunyagan na ang 7’3” nga higanteng import sa TNT Tropang Giga nga si Bol Bol sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup batok sa Rain or Shine Elasto Painters sa premirong duwa karong Biyernes, Marso 20, 2026, sa Smart Araneta Coliseum.
Samtang naghinangat pa ang pagsugod sa komperensiya, grabe na ang kanaas ug gikahinaman na’g maayo kon unsa ang ikabuga ni Bol sa PBA hilabi na nga lab-as pa lang kining nagduwa sa National Baskeball Association (NBA).
Usa pa ka tanghaga kon mahitabo ba ang gituohan sa kadaghan nga modominar ang 26 anyos nga higante sa PBA tungod sa iyang gitas-on ug abilidad.
“Andaming nag-a-anticipate ng larong ito because I think Bol has really been stirring up a lot of interest,” matod ni Rain or Shine coach Yeng Guiao, nga napatik sa www.pba.ph.
Matod ni Guiao nga usa ka dakong hagit sa iyang puwersa ang pagparang kang Bol apan buhaton nila ang tanan aron makakita og paagi sa pag-alkontra sa usa ka lig-ong puwersa nga napun-an pa ni Bol.
“So it’s going to be a fun game to play because a lot of people will be watching and it’s also a challenge for us, how we’re going to play a seven-footer with the skills of Bol,” dugang ni Guiao.
“Medyo unique challenge iyon para sa amin as a team and for me as a coach. How do you play somebody like him?”
Ning maong tahas, ang Elasto Painters adunay bawon nga kadasig gumikan kay nasubhan sila og kadaugan batok sa guest team Macau Black Knights, 116-109.
“We played a tough game against Macau and to me that’s an indication that we’re ready for the competition in this conference,’ batbat ni Guiao.
Sa laing bahin, adunay posibilidad nga moduwa na pagbalik ning sangkaa ang pambato ug beteranong pointguard sa Tropang 5G nga si Jayson Castro.
Sa main game, mopakita sab og aksyon sa labing unang higayon ang Brgy. Ginebra Gin Kings batok sa Black Knights, nga wala pa’y daog sulod sa duha ka mga duwa. / ESL