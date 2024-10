Mohatag og reward money sa makatudlo sa killer

Si Toledo City Mayor Marjorie “Joy” Perales misaad nga mohatag og cash reward nga P100,000 alang niadtong makahatag og inpormasyon sa nahimutangan sa suspek nga mipatay sa Grade 12 student, sud sa lodging house sa Dakbayan sa Toledo niadtong Septiyembre 20.

Una nang gitumbok nga responsabli sa kamatayon sa maong batan-on mao ang katapusang nakauban niining lalaki nga unang nailhan nga usa ka ‘Richard Cabugsa’ apan nasuta nga ang tinuod nga pangan mao si Loren Larot, 43.

Kahinumdoman nga ang biktima napalgan nang wa’y kinabuhi sud sa usa ka lawak sa usa ka lodging house sa Sityo Sta. Ana, Barangay Poblacion, Toledo City niadtong Septiyembre 20, 2024.

Si Perales nagkanayon nga nahukman sa lokal nga kagamhanan ang paghatag og reward aron masikop na ang suspek nga padayong gipangita sa kapulisan ug mahatagan usab og hustisya ang kamatayon sa dalaga.

“P100,000 for the person who will be able to locate or tell us where the suspect is,” matod ni Perales sa Oktubre 14, 2024.

Kahinumdoman nga mipahigayon og region-wide manhunt ang kapulisan sa suspek nga giingong daling misibat human sa krimen.

Alang sa makahatag og impormasyon ug makatudlo sa suspek, giawhag nga mahimong moduaw sa Toledo City Police Station nga nahimutang sa Lawis, Barangay Poblacion. / ANV