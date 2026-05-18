Mokabat sa 4,400 ka PUJ drivers sa Central Visayas nakadawat og ayuda

Nag-apudapod ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) 7 og Cash Relief Assistance (CRA) ngadto sa 4,424 ka public utility jeepney (PUJ) drivers sa Central Visayas atol sa duha ka adlaw nga payout activity niadtong Mayo 13 hangtod 14, 2026.
Base sa datos sa DSWD 7, nikabat sa P22.12 milyunes ang gipagawas alang sa mga kwalipikadong benepisyaryo nga adunay 91.25 porsiyento nga completion rate.
Gipahigayon ang payout sa koordinasyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) 7, nga maoy naghatag sa validated list sa mga kwalipikadong benepisyaryo aron maseguro ang hapsay ug epiktibong pag-apud-apod sa pinansyal nga ayuda.
Ang CRA usa ka programa sa pinansyal nga tabang nga naghatag og P5,000 cash aid alang sa mga drayber sa public utility vehicle ug traysikol nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa gasolina ug mga hagit sa ekonomiya ubos sa Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) program sa ahensiya.
Sa mga probinsiya sa rehiyon, Cebu maoy adunay labing daghan sa mga benepisyaryo nga adunay 4,606 ka target recipients.
Sa maong gidaghanon, 4,197 ka PUJ drivers ang nakadawat sa ayuda samtang 409 ang wala pa mabayri.
Sa Bohol, 227 sa 242 ka target beneficiaries ang malampusong nakadawat sa cash aid, samtang 15 ang wala pa mabayri, nga adunay 93.80 porsiyento nga completion rate. / DPC