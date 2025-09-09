Mokabat sa P4.9B flood control projects alang sa Sugbo sa 2026

Moabot sa 54 ka mga flood control ug natural man-made calamity projects nga mokantidad og P4.9 bilyunes ang giduso nga proposal sa mga district engineers sa Department of Public Works and Highways (DPWH) alang sa Probinsiya sa Sugbo lakip ang component cities alang sa 2026.
Atol sa regular session sa Hunta Probinsiyal sa Lunes, Septiyembre 8, 2025, gipatawag ang mga pangulo sa mga district engineering office (DEO) sa DPWH aron paghatag og report sa mga ongoing ug proposed projects sa probinsiya. Base sa talaan nga gipresentar atol sa sesyon, nasayran nga gitinguha sa DPWH nga pundohan og P4,951,901,000 ang maong mga proyekto.
Gigahinan og labing daghang flood control projects ang 7th district nga moabot sa 16 kabuok nga mokantidad og P1,960,500,000.
Ikaduha sa listahan ang Cebu City first engineering district nga adunay 10 ka proyekto nga mokantidad og P985,830,000.
Samtang ania ang mga mosunod :
Cebu First District - P683,000,000 (13)
Cebu City Second District - P475,000,000 (6)
Cebu Fourth District - P402, 571, 000 (5)
Cebu Third District - P180,000,000 (2)
Cebu Fifth District - P165,000,000 (1)
Lapu-Lapu City Lone District - P100,000,000 (1)
Gipasabot sa engineers nga ang calamity related projects wala lang mag-limit sa flood control apan giingong lakip niini ang kanal, seawall, drainage ug revetment.
Sa maong listahan, wala nay gisugyot nga proyekto sa flood control ang second ug sixth district engineering office lakip na ang Dakbayan sa Mandaue.
Ang maong proyekto, gilaumang ipaubos pa sa mga kausaban.
Una nang nipadayag si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga wala nay igahin nga nasudnong pundo alang sa flood control projects sa 2026.
Gawas sa flood control projects, giduso sab ang mga road projects nga labing dako og gahin ang mga mosunod :
First District - P1, 851, 998, 000 (24)
Third District - P1, 671, 904, 000 (33)
Seventh District - P1, 258, 685, 000 (27)
Fifth District - P921, 195, 000 (15)
Second District - P848, 473, 000 (24)
Lapu-Lapu Lone District - P690, 897, 000 (13)
Mandaue City - P548, 107, 000 (8)
Cebu City Second District - P567,000,000 (6)
Cebu City First District - P316, 500,000 (9)
Gipatubag sab ang mga district engineer sa proyekto sa kadalanan nga gidumala niini nga giingong wala pa mahuman ug inay makapaluag sa trapiko, nakapahuot na hinuon sa sitwasyon sa mga motorista.
Nanawagan ang mga bokal nga papaspasan ang pagtrabaho sa mga proyekto sa kadalanan ilabi na nga dugay nang giagwanta sa publiko ang traffic tungod sa wa matapos nga proyekto.
Subay niini, gisaad sa engineering offices nga subayon ang tanang mga proyekto sa probinsiya ug susihon unsay paagi nga mapaspasan ang pagtrabaho niini.
Gimanduan sab sila sa pagsumiter sa mas detalyadong dokumento sa completed projects ug wala pa nahuman nga proyekto lakip ang nga proposals niini aron ipaubos sa dugang pagsusi sa hunta probinsyal.
Ang maong proyekto gilaumang ipaubos pa sa mga kausaban pinasubay sa National Expenditure Program (NEP). / ANV