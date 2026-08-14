Mokombati na'g balik si Alex Eala

Human nakapahuway og taastaas, mopakita na’g balik og aksiyon si Filipina tennis ace Alex Eala.
Si Eala kinsa kasamtangang world No. 20, mosugod na sa iyang kampanya sa Women’s Tennis Association (WTA) 1000 Cincinnati Open karong Sabado sa alas 11:00 sa gabii, Agusto 15, 2026 (PH time), sa Ohio, USA pinaagi sa pagpakigbatok ni world No. 77 Elena-Gabriela Ruse sa Romania sa second round.
Wala’y singot nga niabante ang 21-anyos nga si Eala sa second round gumikan kay nahatagan siya og first-round bye isip No. 17 seed sa torneyo.
Sa iyang bahin, ang 28-anyos nga si Ruse niagi pa sa first round diin iyang gidominar si Magda Linette sa Poland, 6-0, 6-3.
Kining maong dakong kadaugan gilaumang makahatag og dugang kadasig ni Ruse sa pagpakigbatok ni Eala kinsa gituohang abibahan og maayo sa mga tumatan-aw sama sa nangaging mga torneyo nga iyang gisalmutan.
Si Eala gikan sa dakong kapildihan batok ni Belinda Bencic sa Switzerland, 4-6, 0-6, sa Round of 16 sa Canadian Open niadtong Agusto 10.
Apan wala kini nagpasabot nga us-os ang abaga ni Eala nga mokombati sa Cincinnati Open gumikan kay sa wala pa siya napilde ni Bencic, gikan siya sa pito ka sunodsunod nga kadaugan lakip na niini ang iyang pagharos og daog sa tanan niyang tahas dihang nasakmit niya ang kampyunato sa Mubadala DC Open sa Washington DC.
Ubay-ubay sab nga world top rated players ang gipayukbo ni Eala niadtong higayona lakip na niini sila si world No. 3 American Jessica Pegula ug world No. 10 ug kanhi Grand Slam Champion Japanese Naomi Osaka.
Kini maoy ikaduhang higayon nga mag-abot sila si Eala ug Ruse.
Sa premiro nilang panagsangka, gipukan ni Ruse si Eala, 3-6, 6-1, 6-4, sa third round sa US Open qualifying tournament niadtong 2024. / ESL