Mokombati na'g sugod ang Lancers

Mga duwa karon:
5:15 pm- UCLM batok USJ-R (High School)
6:45 pm- UV batok USPF (College)
Sugdan sa college defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers ang ilang kampanya pinaagi sa pagpakigbatok sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers sa main game karong Huwebes sa gabii, Septiyembre 18, 2025, sa 25th Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball tournament sa New Cebu Coliseum.
Sama sa Green Lancers, mao sab kini ang labing unang duwa sa Panthers sa season.
Sa premirong duwa, magsangka ang University of San Jose Recoletos (USJ-R) Baby Jaguars ug University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) Junior Webmasters sa high school division.
Ning sangkaa, suwayan sa Baby Jaguars pagposte ang ikaduha nilang sunodsunod nga kadaugan samtang mao kini ang labing unang tahas sa Junior Webmasters.
Ang Baby Jaguars nasubhan og kadaugan batok sa Cebu Eastern College (CEC) Dragons, 70-62.
Sa mga duwa niadtong Martes, Septiyembre 16, nakaipsot ang University of Cebu (UC) Webmasters sa pagpanghudlat sa Cebu Institute of Technology (CITU) Wildcats, 74-63, sa college division.
Gikan sa 50-54 nga biya sa sayong bahin sa 4th quarter, ang Webmasters ningmugna og 18-0 nga rally sa pagpangulo nila ni Ricofer Sordilla ug Danie Lapiz.
Ang maong nagdilaab nga opensa maoy naghatag sa Webmasters og 68-54 nga labaw sa nahabiling 1:50 minutos.
Wala na nakabangon pagbalik ang Wildcats human niini.
Sa high school division, gipanglampornas sa UV Baby Green Lancers ang Benedicto College (BC) Baby Cheetas, 76-48. / ESL