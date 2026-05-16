Mokuha og board exam hataga’g cash assistance

Niduso og ordinansa si Cebu City Councilor Alvin Arcilla nga nagtumong sa paghatag og tabang pinansyal ngadto sa mga migraduwar sa Dakbayan sa Sugbo nga dili makakuha og licensure examination tungod sa kakuwang sa pundo.
Gisumiter niadtong Martes, Mayo 12, 2026, ang maong sugyot nagtinguha sa paggahin og cash assistance ngaa P15,000 alang sa mga kwalipikadong residente aron makatabang sa mga galastuhan sa board exam, lakip na ang bayad sa review center, application costs, plete, ug uban pang ginagmay nga gastuhon.
Matod sa mga opisyal sa dakbayan, ila nang gitun-an ang gikinahanglan nga budget aron masiguro nga kini nga programa dili makaapekto sa mga kasamtanga’ng scholarship program sa gobiyerno.
Gipasabot ni Arcilla nga kini nga sugyot kabahin sa mas halapad nga paningkamot sa siyudad nga mapalapdan ang educational assistance, taliwala sa mga kabalaka nga daghang mga estudyante ang dili makahimo sa kataposang lakang paingon sa propesyonal nga panarbaho tungod sa kalisod sa kinabuhi.
“Duna na kitay scholarship program, apan makasubo nga human makagraduwar ang mga estudyante, daghan gihapon kanila ang pwerte kapobreha nga dili intawon makakuha og board exam,” pamahayag ni Arcilla atol sa usa ka media forum.
Iyang namatikdan nga bisan pa man kon daghang estudyante ang malampusong nakakuha og kurso, ang uban napugos sa pagbiya na lang sa ilang plano nga mahimong licensed professional tungod kay dili maka-afford sa mga review program ug bayad sa examination.
Matod ni Arcilla, tumong niining gisugyot nga ordinansa nga tapakan ang maong kakuwangon ug hatagan ang mga migraduwar og tinuoray nga kahigayonan nga makalabang gikan sa pagtungha hangtod nga makatrabaho.
Dugang niya, gitun-an karon sa siyudad ang feasibility o ang posibilidad sa paghatag og hangtod sa P15,000 matag benepisyaryo, depende sa anaa nga pundo ug posibleng pag-adjust sa mga galastuhan sa dakbayan.
Kon maaprobahan, kini nga ordinansa gilauman nga makahatag og kaayohan ngadto sa gibana-bana nga 17,000 ka mga migraduwar sa Dakbayan sa Sugbo.