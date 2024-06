Molampos na sab kaha si Newsome?

Nanghinaot si Meralco Bolts star Chris Newsome nga magpadayon ang maayong mga panghitabo sa iyang karera sa basketball sa iyang pagduwa sa Gilas Pilipinas alang sa umaabot nga Olympic Qualifying Tournament sa Latvia.

Si Newsome, kinsa padayon pang naglutaw sa panganod human niya naagak ang Bolts sa labing una niining kampyunato sa Philippine Basketball Association (PBA) dili pa lang tantong dugay, niingon nga wala siya niundang sa pag-ensayo aron dili mobahar ang iyang duwa.

“I stayed in the gym and kept my game rhythm going while I’m already in shape, I’m already in (playing) condition and how my mind is. It’s already playoff intensity so definitely, I’m ready for the Olympic qualifier,” matod ni Newsome nga napatik sa Spin.ph.

“I’m excited to get to work. We’re gonna give ourselves a chance to try to get to the Olympics for the country.”

Sa niaging 13 ka mga buwan, sunodsunod nga dagkong kalampusan ang naangkon ni Newsome diin sakop siya sa Gilas nga nakalangkat og gold medals sa Southeast Asian Games sa Cambodia niadtong May0, 2024, ug Asian Games niadtong sa Oktubre, 2024, sa Hangzhou.

Sa niagi lang semana, natuboy niya ang Bolts sa surpresang kadaugan batok sa gikahadlukang San Miguel Beermen sa PBA Season 48 Philippine Cup finals series, 4-2.

Masumpayan kaha ang kalampusan ni Newsome sa Paris Olympic qualifier?

Nanghinaot si Newsome apan nasayod siyang dili kini sayon nga tahas alang sa Gilas.

Sa OQT, ang Gilas nahisakop sa Group A kauban ang host Latvia, ug Georgia samtang naa sa Group B ang Cameroon, Brazil, ug Montenegro.

Ang top teams sa matag grupo mao ang makaabante sa crossovers semi-finals.

“It’s going to be really tough,” pag-angkon ni Newsome. “Latvia we all know what it is capable of. We saw their World Cup performance. They’re not gonna have (Kristaps) Porzingis, but they’re still going to be a stacked team.”/ ESL