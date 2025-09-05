Molayat unta kay ‘gibiyaan sa babaye’

MOABOT sa tunga sa oras ang negosasyon una pa na-rescue ang usa ka 24-anyos nga lalaki nga nisulay og layat sa usa edipisyo nga nahimutang sa Leon Kilat Street, Barangay Pahina Central, Dakbayan sa Sugbo alas 6 pasado sa hapon niadtong Huwebes, Septiyembre 4, 2025.
Nailhan ang maong lalaki nga si alyas Lucas, nagpuyo sa Barangay San Nicolas Proper, Siyudad sa Sugbo.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa Carbon Police Station, dali sila nga niresponde sa maong dapit uban sa mga sakop sa rescue squad sa Bureau of Fire Protection human nakadawat og tawag nga dunay lalaki nga buot moambak.
Giingong ni check-in si Lucas sa usa ka lodging house sa maong dapit kuyog ang usa ka babaye apan giingong wala nagkasinabot ang duha hinungdan nga gibiyaan siya sa maong babaye. Tungod niini, gusto na lang ni Lucas nga magkutlo sa kinabuhi.
Nilanat ug pipila ka minutos una pa malampusong na-rescue si Lucas pinaagi sa paggunit sa tiil niini ug paggakos.
Apan giklaro ni Lucas nga nabuhat niya kini dili tungod sa usa ka babaye apan sa iyang daghang problema diin napuno na ang iyang hunahuna.
Matod pa nga plano unta niya nga mang-apply pagka-welder sa laing nasod apan nahagbong siya sa medical exam hinungdan nga naproblema siya.
Nidugang siya nga niadtong tungora, daghan siya og gihunahuna ug galibog og samot sa dihang nawala ang iyahang pitaka.
Nitug-an sab si Lucas nga tiggamitan siya og ilegal nga drugas.
Gikustodiya si Lucas sa Carbon Police Station apan giingong gikuha ra sab siya sa iyahang inahan ug gipapauli sa Lungsod sa Dalaguete. / JDG