Monastery of the Holy Spirit sa Bohol nagsaulog sa ika-35 nga anibersaryo

Nagsaulog sa ilang ika-35 nga anibersaryo ang Monastery of the Holy Spirit sa Barangay Ubujan, Dakbayan sa Tagbilaran niadtong Dominggo sa Pentecostas (Pentecost Sunday), Mayo 24, 2026.
Kini ang labing unang kontemplatibong monasteryo (contemplative monastery) nga natukod sa Bohol.
Sa usa ka text messages nga gipadala sa SunStar Cebu, ang unang Mother Abbess, si Mother Mary Monica, niingon nga ang monasteryo sakop sa Canonesses Regular of the Lateran of St. Augustine, nga nailhan sab nga Canoness Nuns, usa ka pontifical contemplative order nga adunay papal enclosure diin ang inahan nga balay niini, ang Monastero dello Spirito Santo, gitukod ug gipahinungod ni Papa Julio II niadtong Nobiyembre 3, 1504.
Sumala ni Mother Monica, ang mga gamot sa monasteryo sa Bohol nagsugod niadtong 1986 sa dihang nahimamat sa 15 ka Italyanong madre sa monasteryo sa Roma ang usa ka Amerikanong religious brother nga nagdasig sa pagpalambo sa mga bokasyon alang sa maong order dinhi sa Pilipinas.
Gikan sa Mayo 1987 hangtod sa Disyembre 1990, ang mga Filipina aspirant nagsugod sa pag-abot sa Roma aron moapil sa kongregasyon, hinungdan nga ang mga awtoridad sa Simbahan nagrekomenda sa pag-abli sa usa ka balay-pormasyon sa Pilipinas tungod sa nagkadaghang gidaghanon sa mga bokasyon.
Matod sa kongregasyon, ang nitaliwan nga si Ricardo Cardinal Vidal nirekomenda sa komunidad ngadto ni anhing Bishop Felix S. Zafra, kinsa nanalipod ug niabiabi sa pagkatukod sa monasteryo sa Tagbilaran.
Ang dapit sa monasteryo sa Ubujan gikatahong napalgan niadtong Marso 3, 1990, pinaagi sa tabang sa usa ka public utility driver samtang nangita ang mga madre og yuta nga katukoran.
Ang groundbreaking ug blessing sa monasteryo gidumala ni Bishop Zafra niadtong Mayo 8, 1990, sa presensya sa nagkalainlaing relihiyosong kongregasyon, mga magtutuo, ug supporters gikan sa nagkalainlaing komunidad.
Ang pagtukod sa monasteryo nagsugod niadtong Hunyo 21, 1990, ug gitugyan ngadto sa inhenyero nga nakabase sa Sugbo nga si Joseph Yu sa JY Construction. Ang pinansyal nga suporta alang sa proyekto naggikan sa Generalate sa Society of the Divine Word (SVD) sa Roma, ingon man sa mga benefactors gikan sa Italy ug Pilipinas.
Ang monasteryo pormal nga gipanalanginan ug gikonsagrahan ngadto sa Espiritu Santo sa Pentecost Sunday, Mayo 19, 1991, nga nahimong unang balay sa mga Canoness Nuns sa Pilipinas.
Ang kapilya niini nga gipahinungod alang kang San Jose, gipanalanginan niadtong Agusto 15, 1991.
Dugang sa kongregasyon, ang Monastery of the Holy Spirit opisyal nga natukod sa kanonikal nga paagi (canonically erected) niadtong Nobiyembre 18, 2018, diin gipahimutang sab ang unang Mother Abbess niini nga si Mother Monica.
Gihulagway sa contemplative community ang misyon niini isip usa ka kinabuhi nga gipahinungod sa pag-ampo, kahilom, kontemplasyon, ug sakripisyo alang sa Simbahan ug sa kaluwasan sa katawhan.
Gisunod sa mga madre ang monastikong tradisyon sa “Ora et Labora” o “Pag-ampo ug Trabaho,” diin ang ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi nakasentro sa pag-awit sa Balaan nga Opisina (Divine Office), komunal nga trabaho (communal work), pagtuon (study), pagpamalandong (reflection), ug paglingawlingaw (recreation).
Matod sa kongregasyon, ang ilang cloistered vocation nagtumong sa pagserbisyo isip usa ka “buhing liturhiya” ug saksi sa kalipay sa Ebanghelyo sa Bohol ug sa tibuok Pilipinas. / JPS