Monsanto bugtong Sugboanon nga nadala sa PH football team

Garbo sa Lungsod sa Balamban, garbo sa Probinsiya sa Sugbo.
Mao kini ang bansag nga midap-ig karon ni Bryant Julyant Monsanto sa Lungsod sa Balamban kinsa maoy bugtong Cebuano home-grown talent nga nadala sa 2026 U-17 Philippine Men's National Football Team nga mokombati sa international competitions sugod karong Abril 11, 2026, sa Surabaya, Indonesia.
Si Bryant Julyant, 16 anyos ug anak sa negosyanteng si Bryant ug Jomilyn Monsanto, gituohang makapadugang sa puwersa sa national team.
Nagsugod siya pagduwa sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Football Club sa Balamban ug sa samang higayon, usa sab siya sa mga sinaligan sa Balamban Football Club.
Nikang-a ang pultahan ni Bryant Julyant alang sa pagpalambo sa iyang karera sa dihang niduwa siya sa mga local competition dinhi sa Sugbo diin nasigpatan ang iyang talento.
Ang iyang amahan nga si Bryant maoy unang nikombinsi kaniya nga dili palabyon ang oportunidad sa dihang nakadawat kini og tanyag sa Makati FC.
"Year 2023 niari man sa Cebu ang coach/owner sa Makati FC kay niapil og tournament, didto siya nakit-an. Ang mga coach niya sa una sa iyang team sa Cebu mao pud ang nag-introduce niya," matod pa ni Bryant.
Tuod man, wala usiki ni Julyant ang kahigayunan ug nilarga siya sa Kaulohan uban ang pangaliya nga unta mahatagan og katumanan ang iyang damgo.
Taliwala sa dul-an duha ka tuig nga nahilayo sa iyang mga ginikanan, bug-os niya kining giantos ug hangtod nga sa wala damha, nagbunga kini og maayong resulta.
"Pagbasa namo atong letter sa PFF nga naapil siya, nanglibawot among balhibo. Kay sa iyang paningkamot didto sa layo, naa gyuy naabot. Siya ra gud didto sa Manila at a very young age, tapos na-achieved pa gyud niya nga ma-national team. Puwerte gyud namong lipaya," padayag ni Bryant.
Pinetsahan og Marso 29, 2026, ang suwat gikan sa Philippine Football Federation (PFF0). Si Julyant, kinsa moduwa isip midfielder, ug ang kinatibuk-ang puwersa sa National team mosakbang dili lang sa Asian nations kon dili lakip na sab ang team sa Australia.
Ang Philippines nahilakip sa Group B uban sa Thailand, Laos ug Myanmar. Dili pa man tuod masukod ang kalantip ug kahanas sa kinatibuk-ang team, apan ang labing seguro, si Monsanto nakakulit na og pangalan sa kasaysayan sa Philippine football. / JBM