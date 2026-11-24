Nagpagawas og kalambuan ang trainer/manager ni World Boxing Association (WBA) bantamweight champion American Jesse “Bam” Rodriguez nga si Robert Garcia kabahin sa negosasyon sa gikahinamang away nila ni Rodriguez ug super bantamweight undisputed champion Japanese Naoya “Monster” Inoue.
Taudtaod na sab nasugdan ang negosasyon kabahin ning awaya ug ang bugtong dakong babag mao ang intensyon unta ni Garcia nga mosagubang una og laing away sa bantamweight si Rodriguez una siya mosaka og timbang aron kontrahon si Inoue.
Apan hugot ang pagbalibad ni Inoue, kinsa niingon nga dili na siya makahuwat ug mosaka na siya sa featherweight division kon di madayon ang ilang away ni Rodriguez sa sayong bahin sa sunod tuig.
Hinuon sa miaging buwan, ang promoter ni Rodriguez nga si Eddie Hearn nibutyag nga niuyon na sila sa sa gusto ni Inoue ug naghuwat na lang sila sa opisyal nga tanyag niini.
“We’re still trying to see if [the fight’s] a possibility. Eddie Hearn knows what we’re looking for and what we think the fight’s worth. It’s a huge fight, especially if it happens in Japan,” matod ni Garcia, nga napatik sa www.boxingscene.com.
Sumala ni Garcia nga iyang nasayran gikan ni Hearn nga nisulti ang Japanese boxing promoter nga si Akihiko Honda nga maayo na ang dagan sa negosasyon. Sigon niya nga ang ganti na lang ni Rodriguez ang isyu aron mosutoy na ang dagan sa negosasyon.
Gipasabot ni Garcia nga kinahanglang makiangayon ang kantidad sa premyo ni Rodriguez.
“It’s a big risk to move up one more division after having just one fight at 118lbs, but we will do it if it makes sense. I know ‘Bam’ has skills, and ‘Bam’ also wants to fight Inoue. So it’s a fight that could easily be made if the numbers make sense,” dugang ni Garcia. / ESL