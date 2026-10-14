‘Monster’ mosaka'g timbang

Gianunsiyo ni super bantamweight undisputed champion Japanese Naoya “Monster” Inoue sa social media nga mosaka siya sa featherweight division ug di na siya mohuwat ni World Boxing Association (WBA) batamweight champion American Bam Rodriguez.
Nagkanayon si Inoue nga mopahuway una siya human sa malampuson niyang pagdepensa sa iyang upat ka super bantamweight titles – World Boxing Council (WBC), World Boxing Organizaton (WBO), International Boxing Federation (IBF), ug WBA – batok sa kababayang si Junto Nakatani niadtong Mayo 2026.
Apan paglabay lang sa pipila ka mga adlaw gikan niadto, si Saudi Arabia boxing financier Turki Alalshikh nipadayag sa iyang ambisyon nga ipahigayon ang away nila ni Inoue ug Rodriguez sa sayong bahin sa 2027 ug nipadayag og interes ang Netflix nga maoy mopasalida niini.
Gihangop sa kampo ni Inoue kining maong ideya.
Unya niadtong Hunyo 2026, si Rodriguez nisaka gikan sa super flyweight ngadto sa bantamweight ug nakuha niya ang WBA title ning maong timbang impresibong knockout nga kadaugan batok sa kababayang si Antonio Vargas.
Tungod niini, nagkadako ang posibilidad nga mahinayon ang away nila ni Inoue ug Rodriguez.
Apan matod sa trainer ni Rodriguez nga si Robert Garcia, angayang mosagubang pa og laing bantamweigtht nga away si Rodriguez una kini mosaka sa super bantamweight aron kontrahon si Inoue.
Human niini, nag-post og mensahe si Inoue sa social media nga dili na siya mohuwat ni Rodriguez ug mosaka na siya og timbang.
“I have no intention of sitting around waiting for Bam, so I’m going to start getting ready to move up to featherweight,” post ni Inoue nga gihubad sa englis.
Nagpagawas dayon og reaksyon si Garcia kabahin niini sa interbyu sa Fight Hub TV.
“We’ve heard that Inoue is not going to wait, at least reach out to us and let us know. If Bam Rodriguez fights in December, let’s figure out April or May of [2027], we could do it and then he moves up,” matod ni Garcia. / ESL