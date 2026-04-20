Monterrazas de Cebu developer, gipasidan-an ni Mayor Archival

Bisan og gihatagan na og clearance sa Department of Environment and Natural Resources (DENR), gipasidan-an ni Mayor Nestor Archival ang developer sa Monterrazas de Cebu nga manubag gihapon kon dunay makit-ang kalapasan sa mga lokal nga ordinansa.
Matod ni Archival, irespeto sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang desisyon sa EMB 7 tungod kay sila man ang nag-unang ahensiya nga gitahasan sa pag-assess sa pagsunod sa mga lagda sa kalikupan.
“Ang labing dako nga ahensiya nga nagtan-aw ani is ang DENR, so para nako they have already made that decision. We will just follow it,” matod sa mayor.
Bisan pa niini, gipasabot sa mayor nga magpadayon ang siyudad sa pag-monitor.
Susihon sa dakbayan kon duna ba’y mga lokal nga ordinansa nga wala matuman sa kompanya.
Kon duna’y makit-an nga kalapasan, pahibaw-on ang developer ug ipaubos sa disciplinary action sumala sa balaod.
Gipahinumdoman niya ang developer nga bisan og nakatampo ang mga pribadong kompanya sa ekonomiya, kinahanglan gihapon silang mosunod sa mga balaod sa lokal ug nasyonal nga kagamhanan.
Mahitungod sa mga pasangil nga ang Monterrazas maoy hinungdan sa pagbaha sa ubos nga bahin sa dakbayan, giila ni Archival nga nagpabilin kini nga kabalaka. Apan, base sa nakit-an sa EMB, ang baha dili mabasol sa usa ra ka hinungdan ug dako ang natampo sa grabeng pag-ulan.
“Naay notion nga ang developer maoy naka-cause sa flooding sa ubos, pero ang DENR niingon nga dili ra na mao ang rason. Usa sa rason kay kusog gyud nga ulan,” dugang sa mayor.
Gipaneguro ni Archival nga ipatuman sa siyudad ang tanang rekomendasyon gikan sa Cebu City Environment and Natural Resources Office (Ccenro) ug EMB aron maseguro ang kaluwasan sa publiko.
Una nang gitangtang sa EMB 7 ang stoppage order batok sa maong proyekto human nakasunod ang developer sa mga environmental requirements, hinungdan nga gitugotan na silang makapadayon sa konstruksyon ubos sa padayon nga monitoring. / CAV