Monterrazas de Cebu ipasusi ni Archival human giingon’g nakatampo sa pagbaha
Gimandoan ni Mayor Nestor Archival ang Cebu City Environment and Natural Resources Office (Ccenro) ug Mines and Geosciences Bureau (MGB) nga inspeksyonon ang Monterrazas de Cebu development sa bukirang bahin sa Barangay Guadalupe human sa bag-ong mga reklamo nga naglambigit sa proyekto sa nagkagrabe nga pagbaha sa kasikbit nga mga dapit.
Miingon si Archival nga ang inspeksyon gihimo kaniadtong Biyernes human sa sunod-sunod nga mga public posts ug report online nga nag-akusar sa hillside development, nga gipanag-iya sa inhenyero ug celebrity nga si Slater Young, nga matud pa nakatampo sa kalit nga pagbaha sa habagatang mga barangay sa siyudad.
Ang mayor niingon nga ang inspection team gilauman nga mosumiter sa ilang mga findings sa dili madugay.
Dugang ni Archival nga ang team misaad nga mohatag sa ilang report pagkasunod adlaw, ug ang kagamhanan sa siyudad motuman sa ilang mga rekomendasyon.
Iyang gipahayag nga kon ang report morekomenda nga undangon ang proyekto, ila kining tumanon, apan kon morekomenda kini sa pagpalapad sa catchment area (dapit sa tubigan) aron makabenepisyo ang siyudad ug ang mga tawo nga nagpuyo sa ubos, ila kining tugotan.
Si Archival, kinsa lima pa lang ka bulan sa katungdanan, miingon nga iya pang tan-awon kon ang miaging administrasyon nakapagawas ba og cease-and-desist order o uban pang regulatoryong aksyon batok sa proyekto sa Monterrazas.
Ang siyudad andam sa pagpaningil sa mga developer kon mapamatud-an nga ang ilang mga proyekto nakatampo sa pagbaha.
“If they find something that needs to be fixed, we will make sure the developers act on it,” matud ni Archival. / CAV