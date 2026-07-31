Monterrazas de Cebu mipasalig nga andam sa baha

Gipasalig sa Mont Property Group nga andam sa baha ang Monterrazas de Cebu sa Barangay Guadalupe human nila gigawas ang ilang report nga nagpakita nga gipanglimpyuhan ug nag-andar ang tanan nilang detention pond panahon sa kusog nga ulan.
Sumala sa kompanya, ang ilang mga detention pond nagpabilin nga operational ug makahimo sa pagpabilin sa tubig-baha sa panahon sa kusog nga uwan.
Sa usa ka suwat nga pinetsahan og Hulyo 8, 2026, nga gipadala ngadto sa kapitan sa Barangay Guadalupe, Apol Ross G. Enriquez, nag-ingon ang kompanya nga ang pagsumiter maoy pamaagi pagtuman sa Cebu City Council Resolution 17-3039-2026, nga nagmando sa developer paghatag og regular nga progress reports sa ilang mga inisyatiba sa flood control.
Ang mga kopya sa report gihatag sab ngadto sa Cebu City Council, sa City Planning and Development Office, ug sa Department of Environment and Natural Resources–Environmental Management Bureau alang sa pag-monitor ug pagtuman.
Gawas sa matag buwan nga report, nga naglangkob sa sinemanang kalihukan gikan Mayo 29 hangtod Hunyo 25, kini naglatid sa status sa pipila ka lakang sa flood control, lakip ang pagmintinar sa mga detention pond, pagpalambo sa drainage, pagtaod og mga rain gauge, ug pag-monitor samtang nag-uwan og kusog.
Usa sa mga proyekto nga gihatagan og pagtagad mao ang Montelago Development, ang YJ Area, ug ang Detention Pond 5 sa tabok sa The Rise, diin gi-report sa kompanya ang padayong pag-monitor ug pagmintinar sa tibuok buwan sa Hunyo.
Sa report sa Hunyo 12-18 ug Hunyo 19-25, gipahayag sa kompanya nga ang mga detention pond sa Montelago, ang YJ Area ug ang Detention Pond 5 anaa sa “100 percent capacity,” nga nagpasabot nga andam kaayo kini sa pagpundo og rain-water kon gikinahanglan.
Sa ulahing bahin sa reporting period sa Hunyo 19-25, gi-report sab sa Mont Property Group ang paghimo og mga drainage culvert sulod sa Montelago Development ug ang pagtaod og duha ka rain gauge, usa sa Mont Property Office ug usa sa Montecima Clubhouse, aron mapalambo ang pag-monitor sa uwan sulod sa development.
Ang gisugyot nga pagpalambo sa Guadalajara drainage system nakatala og “no activity/progress” sa maong mga semana sa pag-report, bisan og gipahayag sa kompanya nga ang tabang alang sa drainage sa barangay kabahin sa ilang corporate social responsibility program.
Gitala sab sa report ang aksiyon sa kompanya sa nahitabong kusog nga uwan niadtong Hunyo 3.
Subay sa gihimong inspeksyon gikan Mayo 29 hangtod Hunyo 4, gi-report sa developer nga gamay ra kaayo ang nabilin nga tubig-baha ug lapok sa mga detention facility sa Montelago, YJ, ug Detention Pond No. 5.
Gidugang sab niini nga walay na-record nga surface runoff gikan sa Monterrazas development paingon sa Guadalajara Road sa nahitabong kusog nga uwan sa Hunyo 3.
Sumala sa report, ang tubig-baha “fully captured” sa sunodsunod nga detention ponds sa sulod sa Montelago Development sa wala pa kini makaabot sa mga ubos nga dapit.
Alang sa Guadalupe Heights Subdivision diin adunay gihimo nga detention tank ug pumping system, gi-report sab sa kompanya nga walay nidagayday nga tubig-baha gikan sa katapusang detention pond paingon sa Guadalajara drainage system sa susamang pag-uwan. / CAV